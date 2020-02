Sanremo, Gassmann vince tra i Giovani. Poi Fiorello e Ferro fanno "pace"

Dopo una giornata di polemiche per la battuta di Tiziano Ferro che ha fatto infuriare Fiorello, il Festival di Sanremo riparte da una classifica provvisoria che vede al primo posto Francesco Gabbani con la sua Viceversa. E riparte dai quattro giovani. Proprio per le "Nuove proposte" viene assegnato stasera il primo premio della kermesse canora.

Ma dopo l'esibizione dei Giovani è proprio Fiorello a tornare sul palco dell'Ariston con l'ennesimo travestimento: dopo Don Matteo e Maria De Filippi, lo showman si presente nelle vesti del Cantante mascherato (come l'omonima trasmissione di RaiUno) e in particolare con la maschera del coniglio. Dopo una serie di gag, Fiorello - con tanto di parrucca di Maria De Filippi - si esibisce in Montagne verdi sulla musica di Generale di De Gregori. Nessun accenno a quello che è successo con Tiziano Ferro.

Leo Gassmannvince nella categoria Nuove proposte

Ad accedere alla finalissima per la categoria Nuove proposte sono Tecla con 8 marzo e Leo Gassmann con il brano Va bene così. Ed è proprio quest'ultimo - figlio e nipote d'arte - ad avere la meglio con il 53% dei voti espressi da tre giurie: demoscopica, sala stampa e televoto. Alla seconda classificata va invece il premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa radio, tv e web, mentre agli Eugenio in via di Gioia con la canzone Tsunami va il Premio della Critica Mia Martini.

Fiorello e Ferro fanno "pace" sul palco

Dopo l'esibizione di Paolo Jannacci, all'Ariston arriva Tiziano Ferro. Poco dopo Amadeus chiama sul palco anche Fiorello e - come previsto - i due duettano sulle note di Finalmente tu, successo portato proprio dall'attore al Festival del 1995. Duetto terminato con un bacio (quasi) sulle labbra, a sugellare la "pace" tra i due