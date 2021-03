Sanremo, Ibra bloccato in autostrada: "C'era un incidente. Mi ha portato un milanista in moto"

La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo è stata in dubbio fino all'ultimo. Il calciatore del Milan, infatti, ieri mattina ha fatto ritorno a Milano per presenziare alla gara della sua squadra, sebbene sia infortunato. Questo pomeriggio si è rimesso in viaggio per fare ritorno a Sanremo ma un imprevisto ha improvvisamente complicato i suoi piani, tanto che al teatro Ariston si è vissuto un piccolo dramma nel momento in cui il calciatore ha tardato il suo arrivo per la kermesse. A rallentare la marcia del milanista è stato un grave incidente che ha bloccato l'autostrada ma, pur di esserci, il calciatore ha tentato il tutto per tutto e alla fine è arrivato al teatro Ariston, con giustificato ritardo.

Arrivato sorridente sul palco, Zlatan ha raccontato la sua disavventura. Dopo essere stato bloccato per oltre tre ore in auto in autostrada completamente fermo nella colonna di auto che si era formata a seguito dell'incidente, Ibrahimovic ha deciso di fare di testa sua e osare. Nella vita, come sui campi da calcio, Zlatan Ibrahimovic è abituato rischiare e così ha deciso di scendere dal suo suv e di cercare un altro modo per arrivare a Sanremo. Cosa fare in autostrada, bloccato nel traffico e incolonnato? Il calciatore del Milan ha deciso di fare l'unica cosa che in quel momento poteva: ha fermato un motociclista per chiedergli un passaggio. Lo conosceva? No, ma la moto era l'unico mezzo che potesse dribblare il traffico e superare le auto in fila. Il calciatore si trovava in quel momento a 60 Km da Sanremo.