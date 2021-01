"200mila euro per 4 serate": polemica per il cachet di Ibrahimovic a Sanremo

L'indiscrezione uscita sui compensi che Zlatan Ibrahimović percepirà per partecipare al festival di Sanremo stanno scatenando non poche polemiche. Il calciatore sarà ospite fisso della kermesse canora per quattro serate su cinque e per ciascuna intascherà la sostanziosa somma di 50mila euro. Un cachet in linea con quelli spesi negli anni passati dalla dirigenza Rai per ospiti e co-conduttori, ma che ha attirato comunque l'attenzione.

Esattamente per fare cosa Ibrahimovich percepirà 20omila euro al festival di Sanremo?

Zlatan Ibrahimovic salirà sul palco del Teatro Ariston al fianco die Rosario Fiorello per quattro serate, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo e cosa farà. Per esserci, comunque, prenderà un compenso totale di 200 mila euro, 50mila a serata, sottoscritto in occasione della firma del contratto avvenuta lo scorso 30 dicembre. Lo stesso budget pattuito per Fiorello, lo showman siciliano che al fianco del conduttore avrà il ruolo di jolly come già era stato nella passata edizione. Sembra che a viale Mazzini abbiano deciso di fissare uncostante per gli ospiti fissi, visto che anche Tiziano Ferro - per presenziare a Sanremo per cinque serate - intascò la stessa cifra che ora spetterà al calciatore svedese. Il cantante, però, al Festival intrattenne il pubblico con le sue canzoni mentre su cosa farà Ibrahimovic c'è ancora molto mistero, anche se è probabile che si punterà su simpatici siparietti con Amadeus e Fiorello, entrambi di fede interista. Intanto sui social in molti polemizzano oltre che sul "conto" anche sul ruolo: "".

A infiammare la polemica c'è anche la mancata programmazione della sesta giornata del girone di ritorno della Serie A tra il 2 e il 4 marzo 2021. La Lega Calcio ha ripartito le gare sui tre giorni, ma mancano però gli orari ancora "da definire", mentre per i turni precedenti e successivi è tutto organizzato nei minimi particolari. Gli orari non sono ancora stati stabiliti e l'ipotesi della Lega Calcio sarebbe quella di lavorare per evitare la contemporanea dei posticipi col festival di Sanremo.