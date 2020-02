Sanremo, è pace tra Fiorello e Ferro, che su Instagram scrive: "#fatevenarisata"

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno a favore di telecamere. Sono state ore concitate sulla Riviera dei Fiori, dove è esploso il Fiorello-Ferro gate. Screzi più o meno celati e dichiarazioni al vetriolo hanno scandito le ultime ore di avvicinamento alla quarta (e penultima) serata del festival di Sanremo. Nel pomeriggio era esplosa una vera e propria bomba al teatro Ariston a causa delle dichiarazioni piccate di Fiorello nei confronti di Tiziano Ferro ma tutto sembra essere rientrato.

Pare, infatti, che lo showman siciliano e il cantante di Latina siano stati avvistati insieme sul palco dell'Ariston a pomeriggio inoltrato, mentre erano impegnati nelle prove di un duetto che dovrebbero eseguire proprio nel corso di questa sera. Era nell'aria da qualche giorno che i due si sarebbero esibiti insieme sulle note della canzone che proprio Fiorello portò a Sanremo nel 1995, classificandosi al 5° posto. Finalmente tu è un brano pop scritto per Fiorello da Max Pezzali e Mauro Repetto, che riuscì a vendere circa 250mila copie nella versione dello showman.

Ma non è finita qui, perché meno di un'ora fa, Tiziano Ferro ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo vede abbracciato proprio a Fiorello, accompagnata dall'hashtag #fatevenarisata. Tutto sembra essere rientrato, quindi. O forse no? Ci sono diverse correnti di pensiero in merito, che prendono in considerazione diverse ipotesi, tutte plausibili. È possibile che i due siano stati spinti a un chiarimento da parte dell'organizzazione di Sanremo, una tregua armata per portare a termine nel migliore dei modi un'edizione che sta regalando grandissimi risultati in termini di ascolti. Fiorello e Tiziano Ferro erano stati presentati alla vigilia come i due cavalli di razza da affiancare ad Amadeus nella sua difficile galoppata al festival di Sanremo e sarebbe stata una sconfitta per tutti se uno dei due avesse deciso di fare (senza voler essere offensivi con nessuno) un passo indietro.

D'altro canto, tutto questo potrebbe anche essere semplicemente uno sketch messo in piedi dal mattatore siciliano per prendersi gioco del pubblico e della stampa, che nelle ultime settimane ha disquisito a lungo sulle polemiche (reali) che hanno accompagnato il festival di Sanremo. Non è da escludere l'ipotesi che Fiorello e Tiziano Ferro, con la complicità di Amadeus, abbiano deciso di inscenare uno scherzo su una polemica fittizia solamente per stuzzicare l'opinione pubblica e valutarne le reazioni. Una sorta di esperimento per testare i livelli di attenzione del pubblico sul Festival.

Sono queste le due possibilità più plausibili, soprattutto dopo le durissime parole che Fiorello ha rivolto a Tiziano Ferro solo poche ore fa. Sarebbe alquanto improbabile che dopo un simile attacco i due possano ritrovarsi serenamente sul palco, senza uno straccio di ritrattazione o di scuse per quanto detto. È stata tutta un'enorme messa in scena?