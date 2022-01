A Sanremo è la quiete prima della tempesta

LA VIGILIA

A Sanremo oggi è la quiete prima della tempesta (in arrivo da martedì con la prima puntata). La città è pigra nonostante il Festival qui sia “alta stagione” e i prezzi, di conseguenza, puntino energici ed entusiasti verso l’alto, spesso l’altissimo. Di certo la decisione Rai di confermare lo show nonostante la pandemia non ha premiato Sanremo. Anche se i dati del contagio sono in ribasso (per fortuna, manco c’è da dirlo), la paura è ancora la colonna sonora del vivere comune e quindi è difficile attendersi una città gonfia di pubblico per le strade come fino al 2020.

FIORI E FIORELLI

C’è un uomo mascherato che si aggira per Sanremo. È Fiorello, che ieri sera ha confermato coram populo la sua partecipazione al Festival con una delle sue gag (ha aperto ad Amadeus la porta della stanza 407 dell’Hotel Globo con un casco di bigodini in testa). Nel corso della giornata, aveva fatto un giro per Sanremo, con foto di rito di fianco alla statua di Mike Bongiorno. Per evitare troppa ressa, si è nascosto con cappottone e occhiali.

FINCHÉ LA BARCA VA

Orietta Berti la cantava nel 1971. Ora sulla barca è salita. Per la precisione, è la Costa Toscana, che è arrivata a Sanremo e campeggia chiaramente a poca distanza dalla riva. Sono previsti eventi e incontri, tutti rigorosamente in una “bolla” anti Covid. Insieme all’ormai onnipresente Orietta, a fare gli onori di bordo ci sarà Fabio Rovazzi.

ELEGANZA ED ELEGANZI

Uno dei grandi punti interrogativi di ogni vigilia festivaliera è il look dei cantanti. Spesso sono un passo falso, talvolta fanno scalpore e non c’è bisogno di ricordare il “pancione” di Loredana Bertè nel 1986. Questa volta c’è molta attesa ovviamente per Achille Lauro, che sulla carta è il vero “eleganzo” del Festival. Per lui un look diverso a ogni sera, magari anche due look per volta. Emma sarà vestita Gucci “customized”. Altri Big, specialmente ladies, sono ancora nell’imbarazzo della scelta. Vedremo.

LA SALA STAMPA

Per entrarci bisogna essere accreditati. Poi si deve arrivare con un tampone effettuato nelle ultime 48 ore, poi ritirare il pass, effettuare un altro tampone che sarà attivato nel momento in cui l’esito risulterà negativo. Che uno sia trivaccinato o magari quando quadri vaccinato o penta vaccinato non fa la differenza. Potenzialmente gli accreditati sono tutti no vax da “valutare”. Più che il “green pass”, a Sanremo conta la “green passerella” che c’è davanti all’Ariston e sulla quale si fanno quasi tutti i collegamenti tv.