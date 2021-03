Sanremo, al via il rush finale

Siamo finalmente arrivati alla quinta e ultima serata della 71esima edizione del festival di Sanremo. Un Sanremo insolito, complicato ma che ha sempre cercato di strappare un sorriso a chi è ancora in grado di sorridere. Dopo la vittoria nelle Nuove proposte di Gaudiano ("Dedico tutto questo a mio papà che non c'è più"), questa sera verrà decretato il vincitore fra i Big. I Campioni saranno votati tramite televoto e al termine delle esibizioni sarà resa nota la classifica finale, dalla posizione 26 alla 4. In seguito i tre artisti in lizza per la vittoria si esibiranno di nuovo e saranno giudicati da televoto (che peserà per il 34%) + giuria demoscopica (33%) + sala stampa (33%).

La Marina militare suona l'Inno di Mameli

La serata finale si apre con l'Inno di Mameli. La banda della Marina militare, diretta dal capitano di Vascello Antonio Barbagallo, viene presentata da Amadeus. Il direttore artistico ha ricordato i 90 anni della Amerigo Vespucci, la "nave più bella del mondo". "Grazie per il lavoro che svolgete al servizio del nostro Paese", ha detto il conduttore artistico.

