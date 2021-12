"Non è italiana...". Scoppia la polemica su Sanremo

L'annuncio dei 22 cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo ha scatenato le polemiche. A finire al centro dell'attenzione è Ana Mena. La cantante spagnola è stata scelta da Amadeus per partecipare alla kermesse non in coppia con un big italiano, ma come solista con un brano in italiano e su Twitter è esplosa la bomba.

Subito dopo l'annuncio fatto dal direttore artistico di Sanremo durante l'edizione serale del Tg1, sui social network si è accesa la discussione sulla partecipazione della cantante spagnola alla kermesse della canzone italiana. Decine di tweet che hanno sollevato il caso: " Ma Ana Mena a quale titolo prende parte al Festival della Canzone Italiana?", "Ma Ana Mena a Sanremo perché? Non era il festival della canzone italiana?", "Ana Mena non è italiana, è spagnola, ma Amadeus lo sa?", "Ma perché Ana Mena? Per carità bravissima, ma non è italiana ".

Ana Mena Rojas, 24 anni, è già nota al pubblico italiano per essere una delle regine dell'estate musicale. Le sue collaborazioni in italiano con Fred De Palma e Rocco Hunt l'hanno fatta apprezzare anche in Italia, ma questo non l'ha messa al riparo dalla polemica. Amadeus l'ha inserita nel cast del prossimo Festival, ma di fatto lei non è la prima straniera a partecipare a Sanremo. Nel 2008 l'argentina Lola Ponce vinse con Giò di Tonno col brano "Colpo di fulmine"; nel 2013 l'italoamericano Peter Cincotti partecipò insieme a Simona Molinari e nel 1969 esordì a Sanremo un giovanissimo Stevie Wonder in coppia con Gabriella Ferrari con "Se tu ragazzo mia". Precedenti che però non hanno fermato la polemica, soprattutto perché la Mena parteciperà da sola e non in coppia con un cantante italiano. Il regolamento non pone condizioni sulla nazionalità del cantante in gara, ma solo sulla canzone che " deve essere in lingua italiana ".