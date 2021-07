Sarà Almodóvar a inaugurare la Mostra

Iniziano ad arrivare le prime anticipazioni della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica numero 78 che si svolgerà al Lido di Venezia dall'1 all'11 settembre e il cui programma sarà presentato dal direttore Alberto Barbera lunedì prossimo. Il film di apertura sarà l'atteso Madres paralelas di Pedro Almodóvar distribuito da Warner Bros. Pictures e interpretato da Penélope Cruz, con la partecipazione di altre due attrici feticcio del regista spagnolo, Julieta Serrano e Rossy De Palma. Curiosamente erano loro due tra le protagoniste di uno dei titoli più fortunati di Almodóvar, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, ultimo suo film a essere presentato a Venezia proprio 33 anni fa prima che il festival di Cannes diventasse l'approdo prediletto dal regista manchego. «Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983... ha dichiarato Pedro Almodóvar . Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la gioia, l'onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell'autocompiacimento».

Almodóvar aveva ricevuto due anni fa il Leone d'Oro alla carriera e, in quell'occasione, aveva ricordato che fu proprio L'indiscreto fascino del peccato a Venezia a essere «il mio debutto internazionale, era la prima volta che uno dei miei film viaggiava fuori dalla Spagna».

Anche Alberto Barbera, che aveva accolto lo scorso anno fuori concorso il curioso corto di Almodóvar The human voice con Tilda Swinton, è entusiasta: «Gli sono grato per averci offerto il privilegio di aprire con il suo nuovo film, ritratto intenso e sensibile di due donne che si misurano con i temi di una maternità dai risvolti imprevedibili, della solidarietà femminile, di una sessualità vissuta in piena libertà e senza ipocrisie».