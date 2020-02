Sara Croce al vetriolo contro Andrea Damante e Giulia De Lellis: "Business esagerato"

Nota per essere stata Madre Natura a Ciao Darwin e per essere nel cast di Avanti un altro, Sara Croce è stata al centro del gossip anche per il breve flirt con Andrea Damante.

La conoscenza con il dj veronese, ex storico di Giulia De Lellis, è durata un battito di ciglia e, ospite di Rivelo, Sara ha raccontato a Lorella Boccia cosa sia realmente accaduto tra lei e l’ex tronista, oggi legato – forse ancora – a Claudia Coppola. “ Dal punto di vista sentimentale? L’uomo ideale non esiste, ho 21 anni ma ho già capito che non ci siamo – ha confidato ai microfoni di Real Time - . La mia amicizia con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante? Lui suonava in discoteca, sono andata in console e abbiamo passato una bella serata ”.

La Croce, quindi, ha raccontato che Damante ci ha provato con lei sin dalla prima sera, ma avrebbe preso un bel due di picche. “ Lui ci ha provato ma io ho detto no, ero ancora un po’ in subbuglio per il mio ex – ha continuato a spiegare Sara - . La volta successiva abbiamo fatto un week end al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza...Io sono partita per Los Angeles… Torno e lui mi dice che ‘abbiamo due vite diverse’. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata ”.

Così, quindi, la storia tra Sara Croce e Andrea Damante si è conclusa mentre, incalzata dalla Boccia, la 21enne non ha avuto problemi nel dire la sua anche su Giulia De Lellis. “ Il libro di Giulia De Lellis? Lei è arrivata a fare un business esagerato, lei sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con questa storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più – ha detto - . Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha fatto le corna ”.