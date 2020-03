"Quella scema incosciente sono io". Micaela Ramazzotti e gli auguri social marito Paolo Virzì

Lei è un’attrice molto apprezzata nel panorama cinematografico di oggi. Lui è un regista e abile narratore della nostra contemporaneità. Insieme sono una delle coppie dello showbiz più solide degli ultimi anni. Stiamo parlando di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. Uniti in un matrimonio lungo più di 10 anni, entrambi di recente, hanno affrontato e superato una separazione molto difficile che aveva messo a dura provo il loro rapporto. Infatti, come riportano le prive voci da fonti vicine, la crisi è un lontano ricordo. Lo dimostra anche una foto che è stata pubblicata mercoledì 4 marzo sul profilo instagram di Michaela Ramazzotti.

L’attrice, ora nei cinema da protagonista nell’ultimo film di Muccino, condivide con i fan una foto del suo matrimonio che risale al 17 gennaio del 2009. L’occasione è servita su un piatto d’argento perché la Ramazzotti dedica questo scatto al marito per augurargli un felice compleanno. Neanche a dirlo, proprio il 4 marzo, Palo Virzì ha spento ben 54 candeline. E la dedicata che si legge sotto la foto è dolce come uno zucchero. "Quella scema incosciente sono io – esordisce l’attrice -. Tu devi essere quello con i piedi per terra perché altrimenti è un casino. Stretta a te, sempre. Buon compleanno, Paolo”. La frase inoltre è un estratto da uno dei film più celebri di Virzì, e si tratta di “Tutti i santi i giorni".

La foto in questione è un tripudio di romanticismo. È in bianco e nero. Micaela Ramazzotti è raggiante nel suo abito da sposa, come accade anche per il regista. Uniti e mano nella mano, la coppia ha così celebrato il loro amore più di dieci anni fa. Uno scatto che inevitabilmente ha attirato l’attenzione dei fan e, soprattutto, di molti amici e colleghi dello stimato regista. Infatti tra gli auguri si leggono i post di Tosca d’Aquino, Enrico Nigiotti, Carolina Crescentini e altri ancora. C’è chi ha scelto solo una emoticon a forma di cuore e c’è chi invece si è congratulato per rappresentare il vero amore in un periodo così difficile. La loro storia è iniziata sul set, sul film “Tutta la vita davanti”. Tredici anni dopo è nato il figlio Jacopo e la piccola Anna. Coppia unita anche sul set, la Ramazzotti ha partecipato a “La Prima cosa bella”.