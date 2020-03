Elena Santarelli vittima de Le Iene: "Gli uomini per un pelo di f... non capiscono nulla"

La “mente diabolica” de Le Iene ha colpito ancora e, questa volta, la vittima è stata Elena Santarelli, che ha temuto che tutti gli sforzi per la fondazione Progetto Heal potessero svanire in un attimo per colpa di una sbandata di uno dei segretari e tesoriere, Simone De Biase, per la showgirl Giorgia Venturini.

Con la complicità di Gabriele Parpiglia, giornalista e grande amico della Santarelli, e del marito di quest’ultima, Bernardo Corradi, Elena è stata messa al corrente di alcuni strani movimenti da parte di Simone. Dopo un incontro con la Venturini, infatti, quest’ultima ha messo in scena una finta telefonata con Parpiglia cui raccontava di aver ricevuto dei regali costosissimi da parte di De Biase che, così, aveva iniziato il suo corteggiamento serrato nonostante un matrimonio alle spalle.

La Santarelli, incredula davanti a quei racconti, non ha nascosto tutto il suo disappunto e, dopo aver insistentemente chiesto a Parpiglia di indagare su eventuali rapporti fisici tra Simone e Giorgia, ha manifestato tutto il suo disprezzo nei confronti del mondo maschile: “ Gli uomini sono tutti così: gli si scoreggia il cervello per un pelo di fi..! ”.

Rientrata a casa, Elena si è lasciata andare ad un lungo sfogo con il marito Bernardo Corradi, iniziando a dubitare seriamente che i regali che De Biase aveva fatto alla Venturini fossero stati pagati con i soldi di Progetto Heal. Estratto conto alla mano e dopo una serie di indagini, la Santarelli ha dovuto ingoiare il rospo: i suoi sospetti erano fondati e se quella storia fosse venuta fuori, avrebbe perso di credibilità. “ Mi viene da piangere, ti giuro – ha sbottato lei in lacrime, cercando il conforto di Corradi - . Ma ti rendi conto che figura di mer..! ”.

Ma lo scherzo de Le Iene si è fatto sempre più pesante quando Gabriele Parpiglia ha contattato telefonicamente la showgirl per metterla al corrente di un altro regalo dalla cifra da capogiro di Simone a Giorgia: un intero salone di ristorante per una cena tête-à-tête in uno degli hotel di lusso più in vista di Roma con tanto di concerto privato di Bianca Aztei. Così, con il sostegno di Bernardo Corradi, Elena Santarelli ha deciso di raggiungere la coppia nel luogo dove si stava consumando il corteggiamento e chiedere personalmente delle spiegazioni a Stefano De Biase che stava indebitamente svuotando le tasche dell’associazione per un colpo di fulmine.

Raggiunto l’hotel, Elena Santarelli ha fatto irruzione nella sala affitata da Di Biase per la sua cena romantica e ha iniziato a confrontarsi in maniera colorita con Giorgia Venturini, invitandola più volte a troncare una relazione con un uomo sposato che le stava facendo dei regali super lusso attingendo dalle casse di Progetto Heal. Ma, davanti alle rimostranze della donna, la Santarelli non si è più trattenuta. “ Ringrazia che non ti do due pizze! Sennò mi denunci pure perché ti ho messo la mani addosso – ha iniziato ad urlare Elena a Giorgia, che ha continuato a provocarla elencandole i regali che finora Simone le aveva fatto - .Ma questa è scema totale! Non mi fare girare i cogl....! Io ti porto per i capelli e ti porto in ospedale! ”.