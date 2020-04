"Ma che cosa state facendo lì..." ​Lo scherzo che gela la Hunziker

Il primo scherzo organizzato da Le Iene in quarantena ha colpito Michelle Hunziker, che sta trascorrendo questo periodo di clausura in quel di Bergamo, nella casa che condivide con il marito Tomaso Trussardi.

Insieme alla conduttrice e all’imprenditore, oltre alle due figlie piccole, ci sono anche Aurora Ramazzotti, primogenita della Hunziker, il fidanzato di quest’ultima, Goffredo Cerza, e la loro migliore amica, Sara Daniele. Stefano Corti e Alessandro Onnis, inviati di Italia 1, hanno arruolato proprio i tre ragazzi per tendere un clamoroso tranello a Michelle.

Entrati in contatto con Aurora, le hanno proposto di far credere alla madre che il fidanzato e la sua migliore amica avessero una tresca, proprio in casa loro e sotto gli occhi di chi li aveva offerto dimora in tempi di quarantena. La giovane Ramazzotti, quindi, si è messa all’opera e con la complicità di Goffredo e Sara ha iniziato a inscenare momenti di vita familiare ambigui, che hanno iniziato ad insospettire la Hunziker.

Prima una foto di famiglia pubblicata su Instagram in cui il fidanzato di Aurora abbracciava calorosamente l’amica Sara e poi un massaggio fatto da Goffredo alla Daniele proprio sotto gli occhi basiti di Michelle, sono bastati a farle credere che i sospetti della figlia su una ipotetica tresca tra i due fossero fondati.

Impressionata da quanto stava accadendo in casa sua, la conduttrice ha consigliato ad Aurora di affrontare la questione con il fidanzato. “ Gli devi dire: ‘Premesso che mi fido totalmente e ciecamente di te, però ho la sensazione che lei abbia atteggiamenti sbagliati con te. Magari non è malizia, ma lei urta la mia sensibilità e tu mi devi aiutare...’ – ha suggerito Michelle alla figlia - . Quella cosa di ieri sera (il massaggio sul divano, ndr) no! Devi parlare con Goffredo ”.

Proprio quando la Hunziker credeva che la situazione potesse risolversi facendo anche da consigliera a Sara Daniele, che le aveva confidato di soffrire la mancanza di un uomo vicino e di rapporti fisici, ecco che lo scherzo de Le Iene ha colpito.

Con la complicità di Trussardi, che ha avvertito dei rumori sospetti al piano di sopra, Michelle Hunziker è volata per le scale trovando in camera da letto Sara con il fidanzato della figlia. “ Non è come credi! ”, le ha immediatamente detto la Daniele secondo il classico dei copioni da film. Inizialmente in buona fede, Michelle si è pietrificata quando la figlia Aurora si è calata nella parte della donna tradita.

“ Io ho la tachicardia – ha iniziato a fingere la Ramazzotti - . Te lo avevo detto! Sono giorni che ti dico che c’è qualcosa sotto! ”. Incapace di proferire parola su quanto appena visto, la Hunziker si è mummificata e, quando Aurora ha capito che la madre era in seria difficoltà, ha gettato la spugna.