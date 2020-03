Scintilla: "Ecco perché io ed Elena ci siamo lasciati"

Gianluca Fubelli – in arte Scintilla – ha deciso di raccontare sui social la sua versione dei fatti in merito alla fine della relazione con Elena Morali, lanciando pesanti accuse nei confronti di Daniele Di Lorenzo, ex amante della showgirl ai tempi della sua storia d’amore con il comico.

Dopo un lungo periodo di silenzio e le dichiarazioni rilasciate da Di Lorenzo a Pomeriggio Cinque, Scintilla ha deciso di prendere la parola e, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha parlato della relazione vissuta con la Morali e di alcuni drammatici episodi che si sono susseguiti negli ultimi tempi, arrivando ad accusare Daniele di aver ricattato Elena mettendo a repentaglio anche la sua vita.

“ E poi dice che non sono romantico... Questa che sto pubblicando è la prima foto della nostra storia, stampata e incorniciata, da mettere sul comodino. Scattata 4 o 5 o 6 anni fa. Ha ragione a dire che non ricordo mai le date. In effetti l’ha stampata ed incorniciata lei... ca... Non sono romantico... – inizia così il lungo post del comico Scintilla, che allega un selfie che lo ritrae insieme alla Morali - . Vi dirò un altro segreto.. le foto di me e lei pubblicate su questa pagina, sono sempre state caricate da lei, di nascosto. Io siccome non guardo praticamente mai i social, me ne accorgevo dopo un giorno o due. Poi che fai? Le togli? ”.

Dopo un preambolo apparentemente ironico, poi, Fubelli si è fatto serio: “ Facciamo così, ora vi aggiorno e faccio un po’ chiarezza sulla mia situazione con Elena. Leggete con attenzione, perché non solo non succederà mai più, ma questo post si autodistruggerà in 24/48 h ”. “ Io ed Elena ci siamo lasciati da qualche mese. Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia, ma perché quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni – ha iniziato a raccontare - . E prendi, leva i cocci di una storia vecchia, impegnati a ricostruirne una nuova... Io sono vecchio per queste cose. Perché è finita? Beh... ”.

Gianluca Fubelli, quindi, ammette che la relazione con Elena Morali si è conclusa per un tradimento da parte della showgirl verso la quale, tuttavia, lui non nutre nessun sentimento pari all’odio. “ Perché mi ha tradito! Ci sono stato male? Tantissimo! La odio? No. Non la odio non perché sono un santo, ma semplicemente perché prima di buttare me..a ti devi fare un esame di coscienza e dire, ho colpe? Sì – ha scritto lui - . Ho mai sbagliato io? Sì. Nella mia vita ho mai tradito? Sì. Sono andato oppure ho corteggiato donne impegnate? Sì. Quindi, coerente e razionale, che tipo di odio o di giudizio posso portare? E poi ci siete voi che siete bravissimi a giudicare e buttare me..a con una semplicità ed una superficialità invidiabile ”.

Dopo aver difeso la ex fidanzata dei giudizi implacabili di chi non conosce nel dettaglio la loro relazione, Scintilla ha iniziato a raccontare cosa è accaduto con Daniele Di Lorenzo. Con lui, secondo quanto riportato, ha avuto un primo contatto nel settembre 2019, quando l’uomo lo contattò per informarlo che la Morali lo tradiva ripetutamente con lui. Informato dei fatti, Fubelli si è scontrato con Elena che, dopo alcuni giorni, ha ammesso la relazione clandestina “nata in un momento particolarmente difficile” aggiungendo di essere stata ricattata.

In quel momento, il comico decise di volare in Canada e, al ritorno, comunicò a Elena Morali di non voler più stare con lei. Ritenendola fragile, però, decise di permetterle di rimanere in casa sua e, fu in quel momento, che Di Lorenzo pare si sia rifatto vivo nella vita di Fubelli. “ Probabilmente avvelenato perché io e Elena eravamo ancora sotto lo stesso tetto, e dice con tutta la cattiveria possibile che mentre io ero in Canada, lei ha dormito tutte le notti con lui ”, ha continuato a raccontare l’ex della showgirl parlando di continui ricatti psichici vissuti dalla Morali.

Gianluca Fubelli ha accennato anche ad un drammatico episodio riguardante la donna che, sotto pressione, “ ha fatto una sciocchezza con delle medicine ”. Chiamato da un’amica di Elena che lo informò sull'accaduto, il comico ha preso il primo volo per Milano e raggiunto la ex, scoprendo che tutto era avvenuto mentre era al telefono con Daniele Di Lorenzo.

Infine, Scintilla ha fatto chiarezza sull’arresto che ha visto coinvolto lui, la Morali e Di Lorenzo. “ Quella sera ero in mutande sul divano, mi chiama Elena e mi dice agitata: ‘Ti prego vieni a prendermi perché ho lo scemo in macchina che non vuole lasciarmi andare’. Mi dice di andare con la polizia. Chiamo il 112 e spiego dove si trova il posto – ha scritto ancora il comico, raccontando di essere giunto sul posto e di essersi ritrovato Di Lorenzo che chiacchierava con i poliziotti e la Morali in preda ad un brutto attacco di panico – [...] Non ci penso due volte, vado verso di lui. Tempo due secondi ed ero ammanettato sul cofano della macchina. Guardo lui e ghigna vincente. Quando lei mi ha visto bloccato si è spaventata perché pensava mi stessero facendo del male, la polizia mi ha lasciato subito e sono andato da lei ”.

“ Ho parlato con i ragazzi della polizia. Lui era in macchina, sono arrivati e lei era già in panico. Lui ha dichiarato alla polizia che erano a cena con altre persone, ma siccome lei aveva bevuto tanto e si era drogata non voleva farla guidare – ha aggiunto ancora - . Devo dire la verità. I poliziotti hanno fatto inca...re anche me, non solo perché hanno fatto amicizia con lui, ma perché in questura abbiamo aspettato più di un’ora senza far niente ”.

Infine l’appunto di Fubelli sul flirt tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, iniziato dopo il viaggio di lei insieme ad altre persone. Su questo, però, il comico di Colorado ha deciso di non esprimersi, aggiungendo che avrebbe potuto raccontare la sua verità in tv guadagnandoci, ma non è la visibilità ciò di cui ha bisogno.