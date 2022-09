La scommessa e la colonscopia sui social: ecco cosa ha scoperto Ryan Reynolds

Tutto è nato per gioco, ma alla fine Ryan Reynolds e Rob McElhenney devono ringraziarsi a vicenda. I due attori, che lontani dal set sono anche amici, hanno fatto una scommessa mettendo come posta in palio un esame colonscopico. Non una passeggiata, certo, ma questo ha permesso a entrambi di scoprire alcuni polipi potenzialmente pericolosi. E ora entrambi sono diventati testimonial di una campagna di prevenzione per il tumore al colon.

Rayn Reynolds era sicuro che il collega Rob Mc Elhenney non avrebbe imparato il gallese, ma quando l'attore gli ha dimostrato di avere appreso le nozioni base della lingua, Reynolds ha dovuto pagare pegno sottoponendosi a una colonscopia. L'attore canadese ha deciso di farsi riprendere dalle telecamere mentre si sottoponeva alla procedura per sensibilizzare gli uomini allo screening preventivo e così ha scoperto di avere un polipo potenzialmente nocivo nel colon.

Il polipo è stato prontamente rimosso e l'attore si è salvato da un esito forse più drammatico. " Anche se non aveva sintomi, ha fermato un processo che si sarebbe potuto trasformare in un cancro ", ha spiegato il gastroenterologo, Jonathan LaPook, che si vede nel video pubblicato da Rayn Reynold sui suoi canali social e su Youtube. L'attore, che si vocifera sia in attesa del quarto figlio dalla moglie, l'attrice Blake Lively, ha così deciso di utilizzare i video per realizzare la campagna di prevenzione Lead From Behind per il tumore al colon insieme all'associazione americana Colorectal Cancer Alliance.