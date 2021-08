Morto Fritz McIntyre, tastierista dei Simply Red

“ Siamo profondamente scioccati e rattristati nel ricevere la notizia che lo straordinario pianista e membro originale dei Simply Red Fritz McIntyre è morto. Ha lasciato questa Terra troppo presto… ”. Con queste poche parole postate sulla pagina ufficiale Instagram dei Simply Red, si è venuti a conoscenza della scomparsa del 63enne tastierista di una delle band più famose al mondo. Nato a settembre del 1958 Fritz era un cantautore e musicista, diventato famoso per il suo ruolo di tastierista nella formazione originale dei Simply Red. Fu lui a scrivere molte delle canzoni della band, insieme al frontman Mick Hucknall, oltre ad aver cantato nella canzone Wonderland dell’album Stars.

Era nella band già dal loro debutto nel 1985, ed era rimasto fino al 1995, lasciandola dopo l’uscita dell’album Life. Successivamente ha pubblicato il suo primo album da solista che portava il suo nome. Si era poi trasferito in Canada dove si era dedicato alla musica religiosa, incidendo un album. Dopo quell'esperienza, si era poi spostato negli Stati Uniti diventando direttore musicale di una grande chiesa cristiana in Florida. Con lui i Simply Red scalarono la vetta della classifica singoli di Billboard per ben due volte.

La prima con la ballad Holding Back The Years e ancora con la loro cover di Harold Melvin & the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Quasi una dozzina di canzoni scritte da McIntyre arrivarono nella Top10 britannica e cinque album al numero uno nel Regno Unito. L'album Stars, oltre ad aver raggiunto il primo posto della classifica, è stato uno dei dischi più venduti nella storia della classifica britannica e mondiale. I Simply Red hanno inoltre ricevuto due Brit Awards come miglior gruppo, sia nel 1992 che l’anno successivo nel 1993. Ignote le ragioni della scomparsa del tastierista che aveva 63 anni. Numerose le manifestazione d'affetto da parte dei fans ma anche di molti frequentatori della chiesa, dove era molto amato.