Dopo la sconfitta, Amber Heard cambia registro: "Amo Johnny Depp"

Dopo la sconfitta in tribunale Amber Heard prova a cambiare registro, passando dalle accuse alle compiacenza. Visto che trascinare l'ex marito Johnny Depp davanti alla corte, accusandolo di violenza domestica, non le ha giovato né a livello di immagine né nel verdetto finale a lei sfavorevole, l'attrice ha fatto marcia indietro. Nella prima intervista esclusiva rilasciata a Today, infatti, la Heard si è detta dispiaciuta per l'impatto che il processo ha avuto su di lei, ma anche sull'ex marito e si è dichiarata ancora innamorata di lui.

" Lo amo. L'ho amato con tutto il mio cuore. Ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione profondamente 'rotta' potesse davvero funzionare. Ma purtroppo non ci sono riuscita", ha rivelato Amber Heard alla giornalista Savannah Guthrie. L'attrice è stata giudicata colpevole di diffamazione verso Johnny Depp da una giuria dello Stato della Virginia ma lei, dopo le pesanti accuse mosse contro l'ex marito, ora ritratta e spiega che la lettera oggetto del processo non era affatto rivolta a Johnny Depp: " L'editoriale non riguardava assolutamente la mia relazione con Johnny. Il senso era prestare la mia voce in una conversazione culturale più ampia ".

Le sue dichiarazioni controverse hanno lasciato attonito il pubblico della Nbc e non solo. La Heard si è detta " totalmente umiliata " davanti al mondo per l'esito del processo e è tornata a difendersi: "Ho fatto molti errori, ma ho sempre detto la verità ". E ha sostenuto che il verdetto sia stato influenzato dall'opinione pubblica favorevole a Depp sin dall'inizio. Dell'astio e della rabbia mostrata in aula, quando raccontava dei presunti episodi di violenza subìti dall’ex marito, non c'è più traccia nell'intervista durata quasi un'ora.

Amber Heard è apparsa contrita e sofferente e ha detto di non provare rabbia nei confronti dell'ex, anzi: " Nonostante tutto non provo alcun rancore nei suoi confronti. So che è difficile da capire, ma se hai amato qualcuno vorresti solo che fosse felice ". Un cambio di rotta drastico e sospetto, che arriva - infatti - all'indomani di alcune indiscrezioni circolate sulla sua probabile esclusione dal cast di Aquaman 2. Lei nega l'estromissione, ma il suo ruolo non è ancora stato confermato.