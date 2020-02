Scontro tra Valeria Marini e la Elia, Antonella sbotta: “Io la prendo a calci in cu..”

Non c’è simpatia tra Valeria Marini e Antonella Elia che, a distanza di poche ore dall’ingresso al Grande Fratello Vip della showgirl, sono state protagoniste di accesi scontri.

Se la Marini si è divertita a stuzzicare la Elia, quest’ultima è cascata in più di un’occasione nel tranello di Valeria e, alla fine, ha invitato tutti i compagni della Casa a “zittire” la nemica ed adoperarsi per difenderla onde evitare un vero e proprio scontro fisico tra loro.

Primo motivo della lite tra Valeria e Antonella è stato Aristide Malnati. Amico di entrambe, “Mummy” ha scatenato la gelosia della Elia accettando di andare a fare un bagno in piscina con Valeria. “ Se fai il bagno con lei, con me hai chiuso ”, gli ha intimato l’ex volto di Non è la Rai, mentre la nemica la accusava di essere “una donna castrante” e le faceva presente che l’amicizia tra lei e l’egittologo è nata molto prima del loro incontro al Gf Vip. “ Antonella sei castrante. Io vengo prima, ci conosciamo da vent'anni. Avevamo la stessa sensitiva ”, ha sottolineato la Marini.

Quando le acque sembravano essersi calmate, però, ecco che le due donne della Casa hanno iniziato nuovamente a battibeccare. Dopo lo scontro scatenato da Malnati, ci ha pensato Valeria a stuzzicare ancora una volta Antonella che, indossati gli abiti di scena per un servizio fotografico commissionato dal Grande Fratello Vip, si è sentita dare della “bambola assassina”.