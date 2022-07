Da Scorsese a "Diabolik", ecco i film di Rai Cinema

È un listino «corposo, con un suo peso specifico che vede al centro i grandi autori senza tralasciare i nuovi talenti per stimolare il pubblico sperando che torni al cinema a vedere un certo cinema italiano», dice Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema poche ore prima di presentare 24 nuovi titoli di 01 Distribution alla XI edizione di «Ciné Giornate di Cinema» di Riccione. Ecco dunque i film stranieri di peso come l'autobiografico The Fabelmans di Steven Spielberg che racconta l'amore per il cinema, Killers Of The Flower Moon di Martin Scorsese con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio oppure Roman Polanski con The Palace.

Uscirà a metà settembre, e quindi certamente in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, Il signore delle formiche di Gianni Amelio su Aldo Braibanti, l'intellettuale vittima di un assurdo caso giudiziario per aver plagiato un altro uomo, reato che dopo fu tolto dal codice penale. Seguiranno Dante di Pupi Avati, il ritorno di Matteo Garrone con Io Capitano, Marco Bellocchio con La conversione, Susanna Nicchiarelli con (santa) Chiara, Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire, Michele Placido con L'ombra di Caravaggio, i Manetti Bros con il secondo capitolo, in uscita il 17 novembre, della trilogia su Diabolik interpretato da Giacomo Gianniotti, romano naturalizzato canadese già nel cast di Grey's Anatomy. Molto interessante infine, sulla carta, il nuovo documentario di Gianfranco Rosi, In viaggio, che si concentrerà sulla figura di Papa Francesco.