"Tuo figlio è gay", "Tu sei scemo". La Parietti sclera, la Moric dà i numeri

Tra moglie e marito non mettere il dito, recita il detto, ma qui sembra che il dito (gli hater) lo mettano un po' ovunque. Del resto c'è quasi da compatirli: coi tempi che corrono trovare un diversivo sembra quasi impossibile. E allora giù di critiche e "baruffe" social, punzecchiando e stuzzicandolo a colpi di insinuazioni i vip di turno. Ma con gli odiatori del web rimanere in silenzio è quasi impossibile e così i soliti volti noti, da Mara Maionchi a Alba Parietti & Co, ci sono andati giù pesanti.

Nuovi giro, nuova corsa per Alba Parietti. La showgirl non si è mai fatta remore di mandare a quel paese follower, hater e pure fan. Guai a chi pensa male soprattutto del figlio Francesco Oppini e dell'amicizia con Tommaso Zorzi. Al suo occhio non sfugge nulla (soprattutto i commenti negativi) e la sua lingua tagliente non fa sconti a nessuno anche agli odiatori più scaltri. All'ultima provocazione uscita del web, Alba nazionale non è riuscita a trattenersi (quale novità) e ha "frustato" il seguace impertinente. " Ma Francesco è gay? ", ha chiosato un follower sotto uno dei suoi post Instagram, scatenando l'ira della Parietti: " Lui non sarebbe un problema invece tu sei scemo senza punto di domanda ". Altri quesiti?!?

Impossibile contare fino a dieci. Mara Maionchi non arriva neppure al due prima di rispondere alle critiche social. Reduce dai postumi del contagio da Covid-19 (fortunatamente superato) la popolare produttrice musicale e giudice di Italia's Got Talent non ha gradito lo sbruffone di turno, che le ha dato della fannullona sui social network. Mentre lei - su Instagram - voleva solo far vedere che con la tecnologia non si scherza neppure alla soglia degli 80: " Il lunedì la Mara una call se la fa ". " Invece di andare a lavorare... ", ha ironizzato un hater, innescando la bomba Maionchi: " Almeno che scrivi cagate lo hai detto te ". Disse Mara rivolgendosi all'utente @Scrivo.cagate. Sopraffina.

Neanche il tempo di prendersi la scena che Jasmine Carrisi è già nell'occhio del ciclone. Niente sconti per la figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi che è finita bersaglio degli hater per la sua partecipazione (sorprendente) a The Voice Senior come giudice. Guai a dirle – però - che in tv c'è finita per raccomandazione: " Tu sai di non valere un c....senza tuo padre, lo sai vero? ". Jasmine - che dal padre ha ereditato la passione per la musica - in silenzio non rimane e rimanda al mittente le insinuazioni: " Ma chi c... te lo ha chiesto? ". Come si dice? Perculare?

Chi mancava da un po' nella nostra rubrica è Nina Moric, ma con la sua ultima “uscita” ha decisamente recuperato sull'assenza. I fan la ricordano ancora al Grande Fratello Vip con un look che lasciò tutti a bocca aperta e a parlar di labbra (le sue) è tornato un hater: " Più tempo passa e più assomigli a Jocker ". Una stilettata che ha colpito nel segno a giudicare dalla risposta tagliente che la Moric ha rifilato al malcapitato di turno: " Le male lingue parlano, le buone danno gli orgasmi ". E il caso (fisionomico) è chiuso.

Noi siamo pronti a tornare con il (vero) volto dei vip tra sette giorni (sette), sicuri che a scrivere "cagate" - come suggerisce la buona Mara – saranno in tanti.