"Se avessi una casa lo avrei mollato": la strategia di Delia

Forse si può finalmente mettere un punto alla narrazione della vita sentimentale di Alex Belli e Delia Duran. Dopo settimane di racconti, di pianti e di mezze verità, Delia Duran ha pronunciato la frase che in tanti aspettavano: " Se avessi una casa lo avrei mollato ". Parole che raccontano più di ogni altro discorso fatto finora quale sia il rapporto tra la modella e l'attore, che da tempo porta avanti il concetto dell'amore libero.

Da qualche giorno è emerso che tra Delia Duran e Alex Belli ci sia ufficialmente una terza donna, che ha ammesso di far parte del menage sentimentale della coppia. Ma tutto questo probabilmente non è particolarmente gradito a Delia Duran, che nonostante continui a sostenere di amare Alex Belli, sta prendendo atto di non poter continuare la sua relazione con lui.

La rottura del rapporto tra Delia Duran e Alex Belli è frutto dell'amicizia particolare tra l'attore e Soleil Sorge, che all'interno della Casa hanno avuto una certa intimità. Belli ha più volte parlato di " chimica artistica " con l'influencer, definizione che a detta di molti è semplicemente un modo garbato per nascondere un'attrazione fisica ben più evidente di quanto, forse, loro stessi non vogliano ammettere.

Delia Duran, prima da casa sua e poi da dentro la Casa ha potuto constatare che tra Alex Belli e Soleil Sorge il rapporto non era esattamente come descritto dall'attore e così ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia. O, almeno, questo è quello che la modella sta dichiarando in queste ore all'interno della Casa. Alex Belli ha avuto discussioni molto accese in studio, anche con il conduttore del programma, proprio su questo argomento.