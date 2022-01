Lui bacia lei, che bacia lei: cronaca di un triangolo (scadente) al Gf vip

Cosa resta di un reality quando i suoi partecipanti cercano in tutti i modi di trovare un modo per far parlare di sé? Nulla, o molto poco. Ecco, al Grande fratello vip c'è un evidente problema in alcuni inquilini della Casa, che pur di conquistarsi 5 minuti in più di clip o discussione nel corso della diretta serale sono disposti a tutto. Sì, è vero che il Gf vip è una vetrina ma è anche vero che il comportamento di personaggi come Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli rende il tutto artefatto e lontano dal concetto di reality, avvicinandolo pericolosamente a una soap opera argentina degli anni Ottanta.

L'ultimo coup de théâtre, o meglio, quello che loro avrebbero voluto fosse un coup de théâtre, è un avvicinamento tra Soleil Sorge e Delia Duran. Contestualizziamo la situazione. La prima è un'influencer che nella Casa del Grande fratello ha avuto una " chimica artistica " con Alex Belli, marito (ormai ex) della seconda. Cosa sia la "chimica artistica" non è dato saperlo ma ora nella Casa più spiata d'Italia si mormora che quello che è accaduto sotto le coperte tra i due non sia solamente una chiacchiera tra amici, come ampiamente supposto anche da Delia Duran in più occasioni.

Certo, non è che sia solo Delia Duran ad aver ipotizzato ben più di qualche carineria tra amici in quei movimenti sotto le lenzuola, perché gran parte del pubblico è convincto che tra Soleil e Alex ci sia stato molto di più. E infatti, dopo alcune sceneggiate degne di una qualsiasi telenovelas vintage di serie B, prima Delia ha lasciato Alex e poi Alex ha lasciato Delia, che nel frattempo ha fatto il suo ingresso al Grande fratello vip.

Come nelle migliori soap opera, Delia e Soleil hanno avuto dei primi giorni piuttosto accesi nella Casa, tra discussioni e scaramucce varie. Niente di strano o di sorprendente, visto quello sarebbe accaduto nei giorni precedenti tra il marito di Delia e l'influencer. Ma ecco e ora ci arriviamo, il colpo di scena. Durante una serata nella Casa le due prima si divertono insieme, ballando e scherzando in modo complice, finché (eccoci) Soleil non tenta di baciare Delia.