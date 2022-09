Ma la musica dei Maneskin quando arriva?

Evviva i Maneskin. Sì, cioè, forse. Sono indubbiamente la band italiana che ha riscosso maggior successo nel mondo, almeno negli ultimi anni. A ogni loro concerto ci sono folle acclamanti di giovani e giovanissimi che li venerano come dei. Da italiani, non possiamo che essere orgogliosi di questi quattro ragazzi che dalle strade di Roma sono arrivati fino ai palchi più prestigiosi, facendo quella gavetta che oggi molti loro coetanei cercano di evitare sfruttando il potere dei social. Quindi, di questo ne va dato atto ai Maneskin. Ma se parliamo di musica, allora è un'altra cosa. Nel momento in cui di una band si parla di più per il look che per le canzoni che propone, vuol dire che a livello artistico da quelle parti c'è qualche carenza.

Un esempio? Il galà Mtv, in Usa, per i Video Music Awards. Da giorni si parla dell'esibizione dei Maneskin, che hanno vinto il premio per il miglior video originale. Ma non se ne parla per lo straordinario apporto artistico della band romana ma solo perché Damiano, il frontman, ha indossato un paio di chaps con un perizoma a vista, mostrando il suo sedere a tutto il pubblico. E perché, ma questa non è una novità, Victoria, la bassista, è andata in scena con solo dei cerotti a coprire i capezzoli, dei quali uno è saltato via durante l'esibizione, lasciandola a seno nudo.