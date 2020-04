Il segreto di Adriana Volpe: "A Pechino Express ha chiesto soldi ad un autore"

Prima di essere una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe aveva partecipato ad un altro reality show, Pechino Express, insieme all’amico Marcello Cirillo.

I due ex volti de I Fatti Vostri hanno condiviso il viaggio in Africa durante la settima edizione dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca e, nonostante siano stati eliminati dopo poche puntate, hanno avuto modo di vivere esperienze indimenticabili. Proprio durante una diretta Instagram, la Volpe e Cirillo si sono lasciati andare ai ricordi e lui, a dimostrazione di come Adriana sia una donna di buon cuore, ha riportato ai follower un episodio sconosciuto del loro viaggio a Pechino Express.

“ Sai cosa devo dire di te? Il pubblico non lo sa... – ha esordito Marcello Cirillo cogliendo alla sprovvista l’amica e collega - . Quando abbiamo fatto Pechino Express non avevamo soldi: ci davano un euro a testa, che noi non abbiamo mai utilizzato, nel caso volessimo comprare una bottiglia di acqua ”. “ Però, le situazioni che noi andavamo ad affrontare, di famiglie veramente indigenti, povere, ti facevano sentire a disagio perché tu non potevi aiutarli – ha continuato a raccontare l’ex volto di Rai 2 - . E allora, la Volpe cosa fa un giorno? Siamo entrati nella casa di una povera gente... ”.

Adriana e Marcello, quindi, hanno ricordato la conoscenza di una famiglia in particolare, dove il padre era solito dedicarsi ai figli in un momento preciso della giornata. “ Adriana Volpe cosa fa? – ha proseguito lui nel racconto - . La mattina dopo parla con uno degli autori e dice: ‘Senti, mi devi dare 100 euro e quando torniamo a Roma te li darò perché li voglio dare a questa famiglia’. E così hai fatto! ”.

“ Quando, ovviamente, siamo andati via! Nel momento in cui non avremmo più avuto contatti ”, ha sottolineato Adriana. “ Forse loro neanche lo hanno saputo che eri stata tu – ha aggiunto in conclusione Marcello – . È stato fatto un cadeau da parte tua perché tu sei molto generosa, sei una spendacciona! ”.

Il racconto riportato via social da Cirillo è stato particolarmente apprezzato dal popolo della rete e da tutti coloro che, durante la clausura nella casa del Grande Fratello Vip, avevano manifestato grande stima nei confronti di Adriana. I ricordi di Marcello, infatti, non hanno fatto altro che rafforzare l’idea che i fan della Volpe hanno sempre avuto di lei.