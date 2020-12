"La cattiveria ti ritorna in c...". Belen in versione Babbo Natale

Il Natale rende tutti più buoni? Ma quando mai! Il web non perdona neppure tra le palle natalizie e le ghirlande. Gli odiatori dei social network non conoscono riposo né festività. Anzi, a fine anno i rompiscatole si moltiplicano e sono sempre dietro l'angolo. Nel mirino dei criticoni finiscono (neanche a farlo apposta) i personaggi famosi che, per l'occasione, hanno confezionato qualche bel "vaffa" per i loro hater.

Pacco e fiocco destinazione wc direttamente dal rapper Gue Pequeno. L'artista non ha gradito un commento al suo look scritto sotto una delle sue ultime foto su Instagram: "Chi ca***o è sto tipo vestito come Diego Abatantuono nei fichissimi... e ci spendono pure i soldoni!". Punzecchiato dal troll di turno, il rapper lo ha zittito con poche semplici parole: "Ma ti sei visto? Sei il cesso". Qualcuno ha detto dissing?

Belen Rodriguez non sarà Babbo Natale ma il "regalo" a una sua follower ha deciso comunque di farlo. Una risposta degna del miglior yogurt andato a male. "A Belen serviva un cagnolino, un ragazzo che sta 24 ore su 24 con lei, ora è felice", ha scritto un'utente sotto la foto che immortala Belen con la sua ultima fiamma, Antonino Spinalbese. "Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti. Attenta! Perché la cattiveria ti torna in culo!", le ha replicato Maria Belen Rodriguez. Acidità al punto giusto.

Niente yogurt ma tante palle di Natale scassate per Karina Cascella. L'ex Uomini e Donne a passare da fannullona (?) proprio non ci sta e all'assalto di una fan ha replicato con un bel biglietto misto auguri e "vattelaaprendereinquelposto". La foto davanti al camino non è piaciuta all'odiatrice di turno che l'ha attaccata: "Vai a lavorare che è meglio". "Io lavoro signora e faccio anche molte cose. Lei oltre a rompere i coglioni qui sui social si occupa di qualcos'altro?". Della serie: Ricchi premi e co..tillon!

E anche per questa settimana abbiamo dato. Ora avvisate hater e vipponi: tra sette giorni saremo ancora qui con ingiurie e insulti dal web. In attesa di togliersi dai maroni questo infelice 2020.