"Aurora sei diventata mamma!" Il mistero sulla figlia di Michelle ed Eros

Una foto di Aurora Ramazzotti di spalle infiamma i fan e solleva ulteriormente l’entusiasmo di una possibile gravidanza.

La figlia d’arte ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae di spalle insieme alle sorelline Sole e Celeste, che la madre Michelle Hunziker ha avuto dal suo secondo matrimonio con Tomaso Trussardi. Le tre sorelle sono ritratte mentre passeggiano in total white all’interno di un suggestivo scorcio di Bergamo Alta e la fotografia riporta la didascalia: “ Storie di domeniche in famiglia ”. Ma alcune fan fraintendono e credono che le due bimbe non siano le sorelle, bensì le figlie di Aurora Ramazzotti.

“ Aurora ma allora è vero che sei diventata mamma ”, scrive una fan. Cui fanno eco altri follower con le loro considerazioni. E qualcun altro rincara: “ Belli gli abitini delle tue piccole bambine ”. Il sospetto è nato cinque giorni fa, quando Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram un selfie tenero in cui è abbracciata al compagno Goffredo Cerza: lui la tiene avvinta a sé e lei mostra un pancino scoperto e sospetto. Probabilmente si tratta solo di un effetto scaturito dall’inquadratura della foto e dalla posizione di Aurora, ma tanto è bastato a scatenare l’entusiasmo dei follower per una presunta nuova vita.

E anche se la figlia di Eros Ramazzotti fosse stata incinta, le due bambine dello scatto più recente, già belle cresciute, non avrebbero comunque potuto essere sua prole. Tanto che un’altra fan scrive tra i commenti ad Aurora Ramazzotti: “ Ma come fate a dire che è diventata mamma se sono le sorelle già cresciute, mini donnine… assurdo ”.

E a poco servono i complimenti di alcuni utenti social a mamma Michelle Hunziker, a sottolineare che lo scatto ritrae le tre sorelle. “ Che generazione meravigliosa - aggiunge infatti qualcuno - brava mamma Michelle ”.

Aurora Ramazzotti ha 23 anni e da tre sta con Cerza, con il quale ha condiviso la casa materna durante il lockdown. Questi era all’estero per frequentare un master, ma è riuscito a fare ritorno a Milano, dove con Aurora ha progetti di convivenza. “ Se la situazione del virus migliorerà - ha dichiarato Goffredo in una recente intervista a Oggi - resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme ”.

