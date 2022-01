"Quella canzone è mia": scoppia il caso a Sanremo

Mancano pochi giorni all'inizio del festival di Sanremo e il clima al teatro Ariston sembra si stia già scaldando. Archiviata l'elezione del presidente della Repubblica, il Paese è pronto a immergersi a pieno nel clima sanremese. E cosa c'è di meglio di una lite per trascinare il Paese nel più nazionalpopolare degli eventi? Ecco, quindi, che a due giorni dallo start da parte di Amadeus, Junior Cally ha ben pensato di dare contro a Highsnob. Il primo non è in gara a Sanremo, il secondo sì, ma accusa il collega di avergli "rubato" la canzone, che sarebbe anche sua.

Junior Cally non ha fatto scrivere un comunicato al suo ufficio stampa e non ha fatto un post sui social per rivendicare ciò che afferma sia suo. Ha deciso di realizzare un "dissing" per l'occasione e di pubblicarlo su YouTube. Solo dopo, per dargli visibilità, ha pubblicato un estratto sui social. " Con che coraggio, hai portato a Sanremo un brano, frate, scritto da me. Sei un poveraccio ", canta Junior Cally nel brano Caro Mike.

Parole al vetriolo contro Highsnob, accusato di essersi impossessato della canzone Abbi cura di te, che verrà portato sul palco del Festival insieme alla cantante Hu. " È giusto che sappiate, signori e signori: quel brano è pure mio. E non ha pagato neanche i produttori ", prosegue Cally nel brano-invettiva contro l'ex amico Highsnob. Stando a quanto riporta l'Adkronos, i due avevano fatto delle session insieme per un progetto che poi non è mai nato perché i rapporti tra i due si erano interrotti per dissapori.

Questa la genesi della lite e della canzone contro Highsnob: " Ho il nostro brano sopra il cellulare. Posso farti male ma ne faccio a meno. Oggi ti salvo merda, ché non sono infame. Potrei pubblicarlo, metterti sul treno ". La minaccia di Junior Cally al suo ex amico non è nemmeno troppo velata e la chiusura del brano non è da meno rispetto al resto della canzone: " Ora ti lascio. Non ho più appetito. Moscerino. Tu Sei un poverino. Goditi pure i minuti a Sanremo. Ti do l'occasione di sentirti vivo. Adesso vai, corri sul palco. Stavolta ti grazio. Con te ho finito. Basta che lo sai che dura 3 sere. Sanremo finisce. E ritorni un fallito ".