"Pensi solo alle scarpe di Gucci". ​Perché lady Bonolis è (ancora) sotto attacco

Il mondo dei social network è proprio impetuoso con Sonia Bruganelli. L’imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, da tempo, su Instagram è bersagliata in ogni modo possibile dai fan e anche e soprattutto dagli hater. Lady Bonolis che utilizza il network per condividere le sue passioni e una parte del suo mondo, quasi sempre finisce nella bufera per una foto o per un commento di troppo. Da mesi, oramai, il suo profilo è costantemente sotto attacco. E sono tanti gli esempi. Come le critiche ricevute per una borsa troppo costosa, per quella mascherina personalizzata, per uno scatto con il marito tra una riunione e un’altra e altro ancora. Gli hater non si sono fermati proprio di fronte a nulla. E ora nel mirino è finita una foto, un semplice selfie, che Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram.

Risale a qualche giorno fa la foto incriminata. E Lady Bonolis in quel selfie che è stato aspramente criticato, appare più bella che mai. È acqua e sapone con quei capelli biondi e lisci che scendono sulle spalle, ed è al top con quel sorriso quasi accennato, e trionfano quei suoi bellissimi occhi azzurri, come se fossero due profonde pozze d’acqua. "Ci sono fantasie che non sai nemmeno di avere, fino a che non entri in sintonia con la mente giusta", scrive nella didascalia di accompagnamento. E qui scattano le critiche. "Sei proprio una brutta persona, non te ne rendi conto?", scrive un fan indignato. E un altro: "Sei forse diventata lesbica?" Ma questo è solo l’inizio. "Labbra secche e piene di pellicine bianche. Ma con tutti i soldi che tieni non sei capace di prenderti un burro cacao? Pensi solo alle tue scarpe Gucci", tuona un hater. "E queste fantasie? Sono per caso sessuali?" commenta quasi sarcastico un altro fan.

Nonostante le critiche al veleno, Sonia Bruganelli non risponde alle accuse. E la foto, tra i suoi sostenitori, riceve comunque molti like e molti apprezzamenti. L’imprenditrice, infatti, neanche questa volta decide di scendere in campo per difendersi dalle accuse. Decide di lasciare correre e vivere in tranquillità la sua vita. E forse, alla luce di accuse così pesanti, è meglio così. Lo confermano anche i post successivi a questo scatto della discordia, come quel video divertente in cui Sonia rivela che sono aperti (di nuovo) i casting per Avanti un altro.