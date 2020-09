La moglie di Bonolis pubblica una foto. Ma finisce nei guai

Difficile fare l'abitudine agli attacchi social anche se ti chiami Sonia Bruganelli e hai oltre mezzo milione di seguaci. I post pubblicati sul web da Lady Bonolis sono capaci di scatenare polemiche e bagarre dal nulla e infiammare gli animi più rabbiosi. Così l'ultimo scatto condiviso dalla Bruganelli sulla sua pagina personale Instagram si è trasformato, per l'ennesima volta, nel pretesto per attaccarla duramente e questa volta le borse e gli indumenti costosi non c'entrano nulla.

Dopo un'estate passata all'insegna della famiglia tra le splendide spiagge della Sardegna e l'isola di Formentera, Sonia Bruganelli è tornata a lavoro al fianco del marito per preparare la nuova edizione di "Avanti un Altro", che tornerà sul piccolo schermo dal prossimo gennaio. Nel frattempo lei si destreggia tra attacchi più o meno sfacciati sui social network, dove da sempre è bersaglio degli odiatori. Gli utenti del web non le perdonano, infatti, l'ostentazione di uno stile di vita agiato che appartiene a pochi e così Lady Bonolis finisce spesso al centro di feroci polemiche.