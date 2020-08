"Lo sai che adesso potresti essere positiva?" Ed è ancora pioggia di critiche su Sonia Bruganelli

Non c’è modo di fermare le critiche che Sonia Bruganelli riceve sui social quotidianamente. La moglie di Paolo Bonolis, che è molto attiva sul suo profilo Instagram, da mesi riceve molti commenti algidi e al veleno da chi non riesce proprio a digerire il suo stile di vita e l’ostentazione della sua stessa ricchezza. E se i fan continuano ad attaccare lady Bonolis quasi tutti i giorni, l’imprenditrice non risponde mai alle critiche e alle provocazioni, continuando a vivere la sua vita. Per la Bruganelli questi sono stati mesi assai difficili. Dopo la sua uscita infelice in cui apprezzava la città di Roma uscita malconcia dal lockdown, sono tanti, forte anche troppi gli hater che cercano di appannare la sua credibilità agli occhi degli estimatori. Quello che è successo nelle ore non è da meno.

Nel mirino è finita una foto che Sonia ha pubblicato un giorno fa in cui si vede una tazza di caffè e un tampone rapido usato per valutare la positività o la negatività al virus. "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio", si legge dalla didascalia che accompagna il post. Una foto molto evidente che fa capire come, finite le vacanze, anche lady Bonolis sta pensando di tornare a lavoro, ma in sicurezza. Certo, il test rapido non è sicuro al 100% ma resta comunque un buon espediente per tenere sotto controllo il contagio. Ma è qui che scattano le accuse e le critiche dai fan. "Non si vede la doppia linea. Io ripeterei il test. Hai fotografato il fatto che potresti essere contagiata. Sei proprio un genio", scrive un utente. "Una sola domanda: ma il motivo di questa foto?", si domanda un altro fan indignato. "Ma è per caso test di gravidanza?" E ancora "Ma non ti vergogni neanche un po’ per la tua strafottenza? Perché posti queste immagini così provocatorie conoscendo la situazione che stiamo vivendo? Sei penosa”, tuona un follower molto indignato. “Ma lo sai che questi test rapidi servono poco a nulla?"

A quanto pare gli hater non perdonano e anche questa volta liberano tutto il loro dissenso (a volte ingiustificato) nei riguardi di Lady Bonolis. Ma, come sempre, tra un’accusa e un’altra, spuntano commenti più tenui che cercano di tenere sotto controllo le critiche. "Non badare a ciò che dicono", si legge. "Che fastidio questi commenti assurdi". E ora quale sarà la prossima mossa della Bruganelli?