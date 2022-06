"Sei una tr...". Elettra Lamborghini ferma lo show e zittisce così l'hater

" Ero a disagio. Di solito ballo, ma ero pietrificata. Questa gente aveva la bava... ". Elettra Lamborghini ha fermato tutto: giù la musica, stop allo show. Di fronte a quell'insulto pesante, ricevuto da un giovanissimo spettatore mentre lei si esibiva sul palco, la cantante bolognese ha deciso di non soprassedere. Giustamente. Ieri notte, durante un dj-set in una nota discoteca di Riccione, l'artista ha interrotto di colpo la propria performance per rispondere a un ragazzo che l'aveva appena offesa, dandole della poco di buono. " Sei una putt... ", si sente in un video che immortala l'esecrabile episodio. All'udire quelle parole, Elettra ha perso la pazienza.

Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di TikTok ) ferma la musica e affronta l’hater. pic.twitter.com/KVZsF4iu5v — Trash Italiano (@trash_italiano) June 19, 2022

La cantante ha fatto segno ai suoi assistenti di bloccare la musica e dal palco ha fatto partire un coro contro il suo odiatore: " Scemo, scemo... ". " Uno di questi sfigati qua davanti ha detto una parolina che non doveva dire... ", ha poi esclamato l'artista, invitando il contestatore e i suoi amici ad allontanarsi. Probabilmente Elettra era appena stata vittima di un'insensata moda - diffusa tra i giovanissimi - che consiste nell'offendere un artista al suo concerto e nel postare poi la bravata in rete. " Mi sento di parlare a nome di tante artiste che si sono ritrovate nella mia stessa situazione, perché non mi era ancora capitato. Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il cellulare, andare a un concerto e insultare artista. Questa sera è capitato a me. Chi mi conosce sa che non le mando a dire. Mi è uscita l'Elettra di qualche anno fa che prende a pizze le persone ", ha commentato poi sui social la stessa Lamborghini, esternando il proprio rammarico per l'accaduto.

" Non siete autorizzare a fare quel che vi pare, indipendentemente da come sono vestita ", ha esclamato la cantante in una storia su Instagram, rivolgendosi direttamente ai giovanissimi che la avevano insultata. E, dopo aver confidato di essersi sentita a disagio di fronte a quell'atteggiamento irrispettoso, la cantante ha ricostruito lo scontro con il suo odiatore. " Quando gli ho detto 'Scemo, scemo', lui mi ha risposto: 'Tiratela di meno'. Non so chi tu sia ma sei un povero cogl**ne senza palle. Questa cosa non può passare come normale. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto ", si è sfogata Elettra, che a Riccione le cantate forte e chiaro. Non solo sul palco.