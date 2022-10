"Ecco perché il Codacons mi attacca". La rivelazione di Selvaggia Lucarelli

La nuova stagione di Ballando con le stelle è ai nastri di partenza, ma lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e il Codacons ha appena raggiunto il suo zenit. Negli scorsi giorni l’associazione ha puntato il dito contro la giornalista: la Lucarelli, giudice del programma Rai da diversi anni, dovrà valutare l'abilità dei ballerini in gara, e la presenza, tra i concorrenti del programma, del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Un vero e proprio conflitto di interessi secondo il Codacons. La replica dell’ex opinionista dell’Isola dei famosi non s’è fatta attendere.

Scontro Lucarelli-Codacons

Selvaggia Lucarelli ha attaccato senza mezzi termini il presidente dell’associazione Carlo Rienzi. “Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci(o)” , ha esordito la giornalista in una storia pubblicata su Instagram. E spunta anche Fedez: “Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato anche con me” . Una semplice ripicca, dunque.

La querelle difficilmente si fermerà qui. Il Codacons ha auspicato la sospensione di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le stelle. L’associazione ha tirato in ballo alcuni precedenti, ribadendo che “presenza come concorrente di un soggetto legato sentimentalmente a un giudice può totalmente alterare il giudizio sulle esibizioni” . Nonostante la buona fede del caso, per il Codacons questa liaison potrebbe vanificare “gli sforzi dei telespettatori che da casa votano i propri ballerini preferiti” .

Non ci resta che scoprire cosa accadrà nella prima puntata di Ballando con le stelle, quando Selvaggia Lucarelli sarà chiamata a giudicare il suo compagno di vita. Già bollato come raccomandato sui social network, Biagiarelli è sicuro che non riceverà sconti: “È giusto che sia così – le sue parole a Vanity Fair – dimostrerà che non c'è nessun conflitto d'interesse o favoritismo anche se, personalmente, questa cosa mi farà più ridere che arrabbiare” .

Il precedente con Fedez