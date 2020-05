"Sembrano padre e figlio". Il principe Harry "sostituisce" suo papà

Tempi duri per il Principe Carlo. Pare che sia in crisi la sua autorevolezza come genitore e membro senior della famiglia reale, alla luce di alcuni indiscrezioni che sono trapelate in rete. E dopo i rumor che sono serpeggiati in merito ad alcuni attriti tra Carlo e William, ora i gossip si rivolgono anche verso il Principe Harry. L’ex duca di Sussex, a fatica, sta cercando una nuova direzione dato che, da mesi, vive a Los Angeles insieme a Meghan. Non ha solo difficoltà a voltare le spalle alla sua famiglia e, soprattutto, a trovare un impiego di lavoro soddisfacente. Secondo i rumor, il Principe Harry soffre perché sentirebbe la mancanza nella sua vita di una figura paterna. Da tempo i rapporto con il principe Carlo sono turbolenti. La distanza, però, avrebbe messo tutto in discussione.

Un'amica di Meghan Markle avrebbe rivelato il pettegolezzo. Secondo Katharine McPhee, il Principe Harry avrebbe trovato un “nuovo” genitore in un noto musicista e produttore musicale di Hollywood. Le dichiarazioni, molto scottanti, sarebbero trapelate in una video-intervista che la cantante e attrice Katharine McPhee ha rilasciato di recente ad Access Hollywood. La 36enne amica della Marke è sposata con David Foster, che di anni ne ha 70, e nella vita oltre che musicista è anche proprietario di una casa discografica. I due da tempo sono molti legati agli ex duchi e, secondo quanto è stato rivelato dalla McPhee, Harry e David sono molto uniti. "Sembrano padre e figlio", ammette a gran voce. "Il Principe ha un rapporto molto bello con mio marito – aggiunge -. Insieme sono molto dolci".

Da quel che emerge dalle dichiarazioni rilasciate al programma di intrattenimento, Harry avrebbe trovato in David una persona a cui "chiedere consigli", anche finanziari, perché considerato una persona "di una certa esperienza" capace di essere amorevole, schietto e sincero. E pare che il Principe, in un momento così particolare, avrebbe proprio bisogno di una persona come David nella sua vita. "Io e Meghan abbiamo frequentato la stessa scuola – rivela poi la cantante e attrice -. Ci siamo ritrovate in alcuni spettacoli ma siamo sempre rimaste in contatto". Le due donne infatti si sono riviste a Londra in alcune serate di gala e di beneficenza e, in quel contesto, il Principe Harry avrebbe conosciuto il produttore e marito della McPhee, e avrebbe cominciato a tessere con lui un buon rapporto di amicizia. "Meghan ed Harry sono deliziosi. Con me e David hanno avuto un comportamento esemplare", conclude l’attrice. E chissà cosa penserà Carlo quando verrà a sapere che il secondo figlio ha trovato una nuova figura paterna.