"Senza il gossip non saresti un artista": l'affondo di Fabrizio Corona su Sangiovanni

Sangiovanni e Giulia Stabile sono tra i personaggi più amati dai giovanissimi negli ultimi mesi. Hanno partecipato entrambi all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, lui come cantante e lei come ballerina. Durante la trasmissione tra loro è nato un feeling molto particolare e la loro relazione prosegue a gonfie vele anche a distanza di mesi dalla fine del programma. Ma ai due tutta l'attenzione che viene dedicata alla loro liaison non sembra piacere particolarmente ed è soprattutto Sangiovanni ad essersi lamentato negli ultimi giorni.

L'autore di Malibù, una delle hit dell'estate, ha protestato sui social perché il suo amore con Giulia Stabile riceve molte attenzioni, forse più di quante non ne riceva la loro arte. Quindi, il 18enne ha voluto tenere quasi una lezione sull'eccessiva importanza data al gossip. " Voi, invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo cazzo di gossip infinito ", ha tuonato Sangiovanni nel suo sfogo.

Pretestuoso, da parte sua, chiedere di avere privacy dopo aver partecipato a un programma televisivo come Amici, così come è pretestuoso che Sangiovanni chieda ai ragazzini di sostituire il gossip con le arti, senza pensare che, probabilmente, in molti di loro i sue aspetti convivono serenamente. " Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché non pensate che io e lei abbiamo una nostra privacy? ", ha detto il cantante, che nelle scorse settimane è apparso sulla copertina di uno giornali patinati più noti insieme alla sua fidanzata.