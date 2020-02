Gf Vip, Serena Enardu contro Andrea Montovoli: "Incita ad eliminare Pago"

Lo scorso lunedì 17 febbraio era stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E la puntata in questione aveva decretato l'eliminazione di Serena Enardu. Tuttavia, nonostante la sua uscita dallo spin-off del Grande fratello dedicato ai vip, l'ormai ex gieffina continua a far parlare di sé. Questo per via di alcune sue dichiarazioni critiche rilasciate fuori dalla Casa, sul conto di un altro gieffino.

In uno sfogo liberatorio registrato a bordo di un'auto e in presenza del figlio Tommy, ha voluto fermamente stigmatizzare una richiesta che -a suo dire- Andrea Montovoli ha avanzato indirettamente al pubblico e ai danni di Pago. Secondo la testimonianza condivisa dalla sarda in rete, l'attore emiliano avrebbe sollecitato -nella Casa- i coinquilini a far votare i fan per l'eliminazione del suo fidanzato. Pago è, intanto, schierato contro Licia Nunez alla prova-televoto settimanale e, pertanto, rischia di uscire dal Gf vip.

"Ho sentito dire che stanno cercando di far votare Pago, per farlo uscire dalla Casa, perché decide il signor Montovoli", ha esordito visibilmente stizzita Serena, nel suo ultimo messaggio social.

Serena che fa appelli per Pago screditando Montovoli conferma la sua pochezza e poraccitudine no limits. Più parla, più lo affonda, uno spot perfetto per salvare Licia! #fenomena #Gfvip

(Nei commenti video seguente) pic.twitter.com/ehfjWRaRjZ — Patrizia Chiarello (@pat_chiarello) February 19, 2020

E le sue parole di sfogo, divulgate da un utente in diversi video postati su Twitter, non sono finite. Perché, l'ex gieffina ha, poi, spiegato il motivo legato alla sua contestazione dell'operato di Montovoli nel gioco dei "very important people": "Decide lui se e quando io e Pago dobbiamo stare insieme. Prima non andava bene che io entrassi nella Casa, perché Pago doveva finire il suo percorso da solo. E adesso, invece, Montovoli è così carino e generoso che incita tutti i coinquilini a sollecitare le rispettive fanbase a votare per l'eliminazione di Pago. Perché vuole che stiamo insieme...".

Serena Enardu fa discutere il web

Dalle sue ultime dichiarazioni emerse in rete, emergerebbe che Serena Enardu non voglia che Pago esca prematuramente dalla Casa, alla tredicesima diretta del Gf vip in arrivo su Canale 5. E, a margine di quanto riportato dall'ex gieffina -sul conto della presunta condotta assunta da Montovoli alle spalle del cantante sardo- c'è chi non ha lesinato critiche.