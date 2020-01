Serena Enardu: "Sposare Pago? Anche domani, anche subito"

La relazione tra Serena Enardu e Pago potrebbe essere ad un punto di svolta: dopo l’ingresso del cantante nella casa del Grande Fratello Vip e il confronto davanti le telecamere di Canale 5, la ex tronista ha confessato di essersi innamorata di nuovo dell’ex compagno.

La storia tra i due ha fatto chiacchierare per un’intera estate: la partecipazione a Temptation Island Vip ha causato la fine drammatica del loro amore e, nonostante sia stata proprio Serena a scegliere di lasciare Pago, oggi è lei che tenta di riconquistare il fidanzato. L’ingresso nella Casa è stata la prima – forte – conferma del fatto che la Enardu si fosse riscoperta innamorata del suo uomo e, pur dispiaciuta, ha varcato la soglia della porta rossa augurandosi che lui non faccia prevalere la ragione sul cuore e, per questo, decida di non perdonarla.

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Serena ha spiegato come sta vivendo la reclusione di Pago al Gf Vip e come sta tentando di superare questo periodo di separazione. “ Ora quando vedo Pago mi batte il cuore. Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare – ha detto lei al magazine – [...] Io ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma (Temptation Island Vip, ndr) perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore ”.

Serena, dunque, sembra aver riscoperto il compagno e si è detta pronta a superare il “burrone” in cui sono caduti certa che, se dovessero farcela, potrebbero essere “una delle coppie più belle del mondo”. Per questi motivi, quindi, pare che la Enardu potrebbe essere pronta a rivedere anche le sue posizioni sul matrimonio. Da sempre convinta che non abbia valore, la ex tronista ha ammesso che sarebbe pronta ad indossare l’abito bianco proprio con Pago. “ Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio – ha spiegato - . È naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito ”.