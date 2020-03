Serena Grandi teme il contagio: "Ho baciato Piero Chiambretti"

L'emergenza Coronavirus, che ha investito il Belpaese, ha registrato a livello nazionale 31.506 casi positivi di contagio e 2.503 morti. Questo, stando ai relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati alla data di oggi, martedì 17 marzo. Il patogeno, che l'Italia intera sta combattendo, ha colpito anche il mondo dello showbiz. Diversi, infatti, sono i programmi televisivi che hanno subito la sospensione, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. Tra cui #Cr4, la Repubblica delle donne, format condotto da Piero Chiambretti. E, secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, Chiambretti sarebbe risultato positivo al tampone sul Coronavirus insieme all'anziana madre Felicita ed entrambi sarebbero stati ricoverati presso l'ospedale Mauriziano, a Torino. A margine di quanto emerso in rete sul conto del noto volto tv, Serena Grandi ha rilasciato alcune dichiarazioni in una sua intervista inedita concessa all'Adnkronos.

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena’’, ha così esordito, nell'ultimo intervento concesso alla nota fonte. E ha proseguito, dicendosi molto preoccupata: “Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca. E sono preoccupata, ma per ora sto benissimo’’.