Serena Rossi presenta la "Canzone segreta"

Potete chiederglielo fin che volete. Lei non vi risponderà. Impossibile sapere quale sia la «canzone del cuore» di Serena Rossi: per la sua prima conduzione in solitaria d'uno show di prima serata, la sempre più popolare interprete di Io sono Mia e Mina Settembre tiene ben chiusi i segreti della propria memoria. «Ma solo per necessità lavorative perché in ogni puntata di Canzone segreta, infatti, interpreterò proprio uno dei brani cui sono legati momenti importanti della mia vita». Analoga operazione emotiva a quella cui sottoporrà gli ospiti del nuovo show musicale di Raiuno (da domani 12 marzo per cinque venerdì): seduti su una poltrona bianca sette protagonisti di musica, sport e giornalismo vedranno come il filo della propria «canzone del cuore» riannoderà un ricordo sepolto, una persona ignota ai più, un sentimento dimenticato. «La canzone del titolo, cioè, sarà il pretesto per offrire a loro, e quindi agli spettatori, la sorpresa dell'emozione innescata da quella musica» spiega il direttore di Raiuno, Coletta. «I primi a sedersi su quella poltrona saranno Carlo Conti, Luca Argentero, Veronica Pivetti, Marco Tardelli, Franca Leosini, Cesare Bocci, Virginia Raffaele racconta la Rossi- Ai quali seguiranno, fra gli altri, Mika, Ciro Ferrara, Paola Perego, Carolyn Smith, Marcella Bella». Tutti personaggi che siamo abituati a vedere all'opera in contesti molto diversi. «Quello che mi ha commosso di più? Carlo Conti. Lui, che ha sempre il controllo di tutto per la prima volta davanti alla messa in scena delle proprie emozioni - non potrà controllare nulla». Anche in questo è la novità di Canzone segreta.