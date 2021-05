"Sessista", il sondaggio della Rai scatena le polemiche

La Rai è scivolata, ancora una volta, sulla questione di genere e dopo la spesa sexy di Detto Fatto, ora a fare discutere è il sondaggio "Cosa fanno le donne meglio degli uomini?". L'esito del quesito è andato in onda durante l'ultima puntata di Top 10, la trasmissione condotta da Carlo Conti il sabato sera su Rai Uno e ha aperto un vero e proprio dibattito sul web con accuse di sessismo.

Nell'ultima serata del game show della rete ammiraglia della Rai, Carlo Conti ha coinvolto i concorrenti famosi nel consueto appuntamento con i sondaggi. Ad affrontarsi c'erano la squadra delle Principesse, composta da Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu, contro quella dei Pacchisti, composta da Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna. I sei concorrenti vip dovevano indovinare la classifica emersa da un sondaggio su cosa le donne facciano meglio degli uomini. Una ricerca condotta su un campione di uomini e donne, di varie età, in tutta Italia che ha messo in evidenza, tra le varie risposte, fingere, litigare, ascoltare, cucinare e anche esprimere sentimenti ed emozioni.

E guarda caso manca la parola 'lavorare'", "Scusa Twitter, ma pure questa top 10 è sessista?", "Petizione per far fallire la Rai", "Dire uno schifo è dire poco, tv pubblica nazionale

I risultati hanno portato a un podio "virtuale" finale con al primo posto la cura della casa, al secondo il fare più cose insieme e al terzo il prendersi cura degli altri. Il risultati della classifica, però, sono stati subito commentati con negatività sui social network. E che la cosa sarebbe finita male lo si era intuito già in studio, dove gli stessi concorrenti famosi avevano recriminato sull'orientamento irreale del sondaggio, visto che nella ricerca non erano stati presi in esame lavoro e scuola. Su Twitter si sono così scatenate le dure, non tanto contro il programma di Conti, quando contro la Rai: "". Polemiche che sono rimbalzate dai social ai quotidiani in brevissimo tempo e che promettono di infiammare la discussione per lungo tempo.

Non è la prima volta che in Rai scivolano sulle questioni di genere. L'ultima volta era accaduto a Detto Fatto, il programma di Rai Due condotto da Bianca Guaccero. A finire nel mirino era stata la spesa sexy e in studio una modella aveva insegnato alle telespettatrici a fare la spesa in modo sexy e provocante. La polemica era esplosa e a finire nel mirino delle critiche erano stati autori, conduttrice e la stessa modella che aveva fatto la scenetta, offesa e insultata sul web per giorni.