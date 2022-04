“Sesso 4 volte a settimana”. L’accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia più invidiata di Hollywood e, forse, del mondo. La loro reunion è stata accolta con grande gioia dai fan che, solo qualche anno prima, avevano assistito alla rottura della loro relazione. Ma certi amori si sa, vanno e vengono e i loro percorsi sono sono facilmente prevedibili. " Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce ", scriveva Blaise Pascal ed è questo forse il caso dei Bennifer, che ora sono pronti a dire "sì" in uno dei matrimoni più attesi a Hollywood da tanti anni. Eppure, anche le storie più belle, quelle più romantiche, nascondono dei punti d'ombra che non sembrano essere comprensibili ai comuni osservatori esterni. Ed è il caso del loro contratto prematrimoniale, del quale sono stati di recente resi noti alcuni dettagli, soprattutto uno molto particolare.

Quale donna non ha mai provato quel pizzico di sana invidia per come Ben Affleck guarda Jennifer Lopez? E quale uomo non desidererebbe ricevere le stesse attenzioni che Jennifer Lopez dà a Ben Affleck? Eppure, tra loro, pare esistano ancora delle reminiscenze del passato, qualcosa che pare abbia minato inevitabilmente la fiducia reciproca nonostante il profondo amore che, evidentemente, ha continuato a legarli anche negli anni in cui sono stati distanti. Sembra dire questo il contratto prematrimoniale che i due sarebbero pronti a firmare prima di convolare a nozze dopo la festa di fidanzamento di poche settimane fa.

A Hollywood, infatti, si mormora che i due avrebbero inserito tra le clausole quella di fare sesso almeno quattro volte alla settimana. Lo riferisce il sempre ben informato sito Esquire, secondo il quale l'iniziativa sarebbe partita da JLo e avrebbe comunque incontrato il benestare di Ben Affleck. Il motivo di questa clausola bizzarra e non comune in un accordo tra due persone che, almeno all'apparenza, si amano sarebbe da ricercare nella volontà di entrambi di evitare cali del desiderio coniugale e, quindi, tradimenti.

Non che così i due si mettano completamente al riparo, ovviamente, ma probabilmente dal loro punto di vista rappresenta una garanzia in tal senso. Ma le cronache rosa ricordano che quello del tradimento da parte di Ben Affleck è un vecchio tarlo di Jennifer Lopez, che già in passato, quando si sarebbe dovuta sposare con l'attuale fidanzato nel lontano 2004, avrebbe voluto inserire nel contratto prematrimoniale una clausola con risarcimento milionario in caso di tradimento. Secondo alcune voci, quella fu una delle cause che contribuì a interrompere il fidanzamento in quell'occasione.