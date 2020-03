Taylor Mega e gli allenamenti in casa

Come tanti altri volti famosi del mondo dello spettacolo, anche Taylor Mega non ha tardato a pronunciarsi sull'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese e il resto del mondo. L’influencer di Udine ha spiegato di aver dovuto sospendere numerosi lavori e ospitate proprio a causa della diffusione del coronavirus e che, dopo la fuga romantica alle Maldive con il suo compagno, il rapper Tony Effe, con il quale si è riavvicinata solo da pochi mesi, è letteralmente chiusa in casa. Tuttavia, a una sua fan che le ha confessato di essere terrorizzata da quello che sta accadendo, Taylor ha risposto: "Siamo in due a essere terrorizzate, anche se cerco di continuare a trasmettere positività attraverso le mie storie. Non è facile per nessuno in questo momento e non nascondo che non lo è nemmeno per me" .

Insomma, in un momento così difficile, Taylor Mega vuole solo essere da esempio per i suoi follower – oggi oltre 2 milioni – con la speranza che le cose si sistemino al più presto. Per questo motivo sta escogitando ogni trovata per rendere la quarantena più piacevole, per sé e per i propri fan. Come? Con la sensualità che da sempre la contraddistingue. Non c’è dubbio alcun, infatti, che quella di Taylor Mega è una quarantena davvero sexy. Negli ultimi giorni, Taylor ha regalato alcune serie di esercizi per mantenersi in forma anche stando a casa affinché i suoi ammiratori potessero seguirle passo passo in sua compagnia, virtuale ovviamente. "Quattro semplici esercizi da poter fare in quarantena per mantenersi tonici" , ha scritto la famosa star di Instagram a corredo di un post dove si è mostrata impegnata in piegamenti, sollevamenti e tutto il necessario per mantenere una forma invidiabile.

Che dire? Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Così, in un periodo in cui girare per le vie dello shopping è off limits, Taylor Mega ha pensato bene di dare una sistemata al suo armadio. Il tutto provando diversi outfit così da valutare l’efficacia dei suoi work out giornalieri. Eccola che quindi ha scelto un paio di jeans attillati a vita alta e un crop top bianco a manica lunga, una mise accompagnata da una tenera borsetta di Hello Kitty creata per la collezione primavera estate 2020 di Balenciaga con orecchie e fiocco applicati e scritta della maison in bella vista.

Mentre si riprende allo specchio, Taylor Mega ondeggia sensualmente per dare uno sguardo a come l’outfit le cade. Come sempre, ovviamente, è davvero mozzafiato e le curve sono tutte in primissimo piano. Tant’è che si nota subito che l’influencer non porta il reggiseno, visto che da sotto la magliettina bianca fanno capolino i capezzoli.

Di questi tempi, non poteva esserci regalo più bello per gli utenti del web!

