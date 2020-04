La sexy moglie di Matuidi: "Altri quindici giorni di quarantena"

Blaise Matuidi è stato il secondo giocatore della Juventus, dopo Daniele Rugani, a risultare positivo al coronavirus. Tra le fila del club bianconero fortunatamente "solo" tre calciatori sono risultati positivi al tampone che hanno dovuto osservare un periodo di quarantena domiciliare. Tutti e tre stanno meglio con l'attaccante argentino che ha svelato di avere ancora qualche sintomo e di aver sofferto particolarmente nei giorni scorsi con stanchezza, fiato corto, febbre e altri spiacevoli sintomi.

Matuidi, invece, non si è esposto in merito ma per lui l'ha fatto la moglie, la sexy Isabelle che sul suo profilo Instagram, con una story, ha informato tutti i suoi followwer: "Abbiamo firmato per altri 15 giorni di quarantena..." , la battuta della compagna del centrocampista della Juventus che sta vivendo in prima persona quanto sta accadendo in Italia, in Europa e nel mondo con questa pandemia da coronavirus che ha colpito tutti indistintamente. Isabelle si sta occupando del marito in maniera scrupolsa: nella vita è un medico osteopata e gestisce un centro sportivo per bambini.

Blaise è stato trovato positivo al Covid-19 martedì 17 marzo ma fino a quando non risulterà negativo al doppio tampone, non verranno emessi nuovi comunicati dalla Juventus. La sexy e affascinante Isabelle, nonostante la sua bellezza, è l'antiwag per eccellenza dato che non ama apparire né sui social, né sulle copertine dei giornali. Nonostante questo la moglie del centrocampista della Juventus, ex Psg, vanta quasi 90.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue foto e video che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e non solo.

Isabelle e Blaise sono insieme da ormai diversi anni e dal loro amore sono nati tre figli: scorgendo sul suo profilo Instagram si notano diverse foto con i tre piccoli di casa con la moglie dell'ex Tolosa che nella sua descrizione ha tenuto a precisare: "moglie e mamma d tre figli". Lady Matuidi ha rotto il suo silenzio social con la story "scherzosa" relativa alla quarantena anche se l'ultima foto postata dalla donna è relativa al 6 marzo, in biciclette con marito e figli per le strade di Torino, quando ancora non erano vigenti i vari divieti imposti dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. Da questa esperienza, però, il legame tra la coppia è destinato a diventare ancora più saldo.