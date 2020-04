Shannen Doherty racconta la quarantena con il marito

Un compleanno in reclusione da quarantena quello per l'attrice Shannen Doherty, che ha da poco spento quarantanove candeline: una celebrazione privata festeggiata insieme al marito e fotografo Kurt Iswarienko. L'uomo ha voluto spezzare la riservatezza che lo contraddistingue pubblicando su Instagram una dolce dedica per la moglie, parlando al contempo della quarantena da coronavirus. Una reclusione che avrebbe bisogno di un nuovo nome perché si è trasformata in una sorta di viaggio, un cammino che Kurt considera generalmente positivo.

Non solo quarantena ma anche uno stile di vita differente, che ha imposto ritmi e regole nuove con la necessità di bloccare la routine di sempre, in favore di nuove linee di pensiero e azione. L'urgenza di rallentare il passo che ha permesso di gioire di situazioni più semplici e per questo maggiormente gradite, spogliando la vita dal superfluo. Un mood che l'uomo vuole portare avanti nel tempo e sempre al fianco dell'amata moglie Shannen Doherty, un tempo più consapevole che gli ha permesso di celebrare con maggiore intensità anche il compleanno della stessa.

Un evento semplice e festeggiato accanto agli affetti più cari e nel pieno della sicurezza personale: in particolare quella dell'attrice, nuovamente alle prese con la battaglia contro il cancro al seno. Una situazione che si è purtroppo ripresentata in modo più aggressivo e che ha destabilizzato la sua esistenza, vanificando i traguardi raggiunti e il periodo di remissione della malattia. La stessa Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 ha ricondiviso il messaggio del marito, anticipando il tutto con una clip adorabile: nel video è presente l'amica del cuore mentre stringe uno striscione di compleanno.

Anne è posizionata a distanza di sicurezza mentre festeggia l'amica di sempre, l'audio è stato disattivato e sostituito da una canzone: Shannen ha così voluto mascherare i suoi singhiozzi e le lacrime di gioia. Anne è una presenza fissa al fianco dell'attrice, che ha seguito per tutto il suo percorso contro la malattia, accompagnandola a tutte le visite e alle sedute di chemioterapia.

