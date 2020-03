Shannen Doherty, Sarah Michelle Gellar e Selma Blair insieme sui social

Un'amicizia senza tempo quella che lega tre attici simbolo degli anni '90: Shannen Doherty, Sarah Michelle Gellar e Selma Blair, non solo semplici colleghe di lavoro. Le tre sono legate da un grandissimo affetto e da un forte sostegno reciproco: in particolare, Sarah è il punto di contatto tra le altre due e promotrice di energia positiva per entrambe. Come mostrano da tempo le foto pubblicate via Instagram, Gellar funge da ponte: una conoscenza che ha permesso la nascita di un'amicizia condivisa e molto intensa.

Mente Gellar scherza mostrando il trio come prossimo team per un programma di bob a tre, le altre due si burlano dai rispettivi profili per le smorfie e le pose della foto. Un'immagine davvero iconica simbolo degli anni '90, quando sopolavano grazie a tre serie TV che hanno segnato l'adolescenza di molte persone: "Buffy – L’ammazzavampiri", "Beverly Hills 90210" e "Zoe, Duncan, Jack & Jane". Nonostante il lavoro abbia preso percorsi differenti, le donne sono rimaste molto complici e vicine: un'amicizia divenuta più solida a causa delle vicende di salute che hanno colpito Shannen e Selma.

Quest'ultima lotta dal 2018 contro la sclerosi multipla che, tra cure e alti e bassi, ha inciso sul suo percorso personale e sulle capacità motorie. Mentre Doherty combatte da anni contro un cancro al seno che, dopo una serie di esiti positivi e una fase di remissione, purtroppo è tornato ad aggredire il corpo dell'attrice, con un pesante quarto stadio. Una notizia che l'attrice conosceva da tempo ma che ha voluto rivelare solo ora, una scoperta straziante che ha rimesso in discussione tutte le sue scelte di vita.

L'amata Brenda di Beverly Hills 90210 è comunque decisa ad avanzare con piglio positivo cercando di godersi tutti i momenti di gioia e amore che stanno caratterizzando il suo quotidiano. Le due attrici sono sommerse di sostegno e affetto, i fan non cedono e le spronano ogni giorno con parole, gesti e vicinanza virtuale. Nonostante la situazione non vogliono cedere alle fragilità del momento e all'insicurezza del tempo, non cercano commiserazione ma affetto, nonché tanta allegria.

L'ironia non manca come le risate e i sorrisi, come mostrano gli scatti che le vedono strette in un forte abbraccio. La loro amicizia è sinonimo di forza e coraggio, ma anche di leggerezza e divertimento: atteggiamenti necessari per affrontare la malattia per combatterla.

