Sarah Michelle Gellar aiuta Shannen Doherty dopo la diagnosi di cancro

Sarah Michelle Gellar ha voluto rimarcare il suo sostegno e la sua vicinanza all'amica e collega Shannen Doherty: lo ha fatto pubblicando via Instagram uno scatto che le ritrae insiemem vicine e sorridenti. Le due attrici condividono una lunghissima amicizia: la stessa Sarah da sempre supporta la collega nella lunga lotta contro il cancro. Una vicinanza sia social che privata, un supporto molto importante per la protagonista di Beverly Hills 90210 che può fare affidamento sull'affetto sincero di Sarah.

La stessa ha commentato lo scatto con una nota di incoraggiamento: " la vita è dura...ma tu sei più dura" . A cui hanno fatto seguito moltissimi commenti positivi ed elogi, da parte di Shannen e dell'amica e attrice Selma Blair, anche lei alle prese con una malattia degenerativa come la sclerosi multipla.

Sarah Michelle Gellar posts a note for Shannen Doherty after the star shares terminal cancer diagnosis: 'Life is tough but you are tougher' https://t.co/yDxgsHn6KM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2020

Il messaggio è apparso qualche ora dopo la partecipazione della Doherty al programma "Good Morning America" dove, tra le lacrime, ha confessato di non essere più in remissione da un anno, ma di combattere nuovamente contro il cancro, giunto purtroppo al quarto stadio. Nonostante la lotta coraggiosa ingaggiata da Shannen, attraverso un lungo percorso documentato anche attraverso il su profilo Instagram, e benché il cancro fosse orami in remissione da tre anni, da un anno la donna ha ripreso le cure.

La malattia si è ripresentata in modo aggressivo e violento con un terribile quarto stadio, ma la giovane non è pronta ad abbandonare la battaglia ,che è decisa a proseguire nonostante lo sconforto. Non mancano le azioni e le parole di supporto, l'affetto giuntole anche da molti colleghi di Beverly Hills 90210 e da tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, che sono accorsi sul suo profilo Instagram per testimoniare la vicinanza.

Nonostante la diagnosi risalga a più di un anno fa, l'attrice ha voluto mantenere il tutto sotto silenzio: non era pronta a condividere la notiza con i fan e i media. Principalmente non voleva nessun tipo di commiserazione e nessun commento sullo stadio terminale della malattia, ma al contrario mostrare che si può lavorare anche se si è malati di cancro. Ora sta combattendo un livello molto aggressivo del tumore, ma anche un'estenuante battaglia legale per ricevere la giusta somma di denaro, dopo che un incendio nel 2018 ha distrutto la sua abitazione e i suoi effetti personali.

La compagnia assicurativa sembra non volerle corrispondere la cifra dovuta, come dichiara il suo avvocato, e proprio ora che dovrebbe dedicare il tempo a godersi la vita e la pace emotiva è costretta a lottare nuovamente. L'attrice ha dovuto rilevare anche la sua condizione di salute perché molti dati privati sono emersi proprio durante la causa legale e, per evitare speculazioni, ha preferito gestire personalmente il tutto.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?