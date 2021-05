"Girava nudo davanti a mia figlia", "Lui è gay": riesplode il caso Volpe

Non accenna a placarsi la polemica su Roberto Parli dopo le accuse dell'uomo nei confronti di sua moglie, Adriana Volpe, e di Marco Profeta. " Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! – è tuonato Parli -Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE ", ha tuonato l'imprenditore su Instagram, affermando di avere anche prove a testimonianza di quanto dichiarato.

Il post, rimasto online su Instagram poche ore e poi rimosso, non è passato inosservato e così, dopo la risposta piccata della showgirl è arrivata anche la controreplica di Parli, che si è scusato sia con la moglie che con il suo amico, promettendo che avrebbe trovato il modo di farsi perdonare. Adriana Volpe non è ulteriormente intervenuta ma è stata diramata una nota stampa dell'agenzia LaPresse, che cura gli interessi della Volpe, per mano del suo presidente Marco Durante.

" Trovo infantile, se non vile, prendersela via social con i deboli per poi cancellare ciò che si è scritto. Sono stufo di vedere e leggere a giorni alterni, oggi attacchi scomposti e domani candide carezze ", ha scritto il direttore dell'agenzia di management riferendosi alla nota vicenda. Senza voler entrare nelle vicende personali della coppia, che già da qualche tempo è separata, Marco Durante ha duramente attaccato Roberto Parli: " Mi soffermo solo sul fatto che un uomo, un compagno, un marito, o ex che sia, dovrebbe sempre avere riguardo delle proprie compagne, delle madri dei propri figli e non insultarle o umiliarle spargendo falsità su di loro ".

Durante, quindi, ha difeso Marco Profeta dalle accuse che gli sono state mosse dall'imprenditore, definendolo " un uomo sensibile e unico che ha aiutato in tutti questi mesi Adriana ". Le ragioni dietro il gesto di Roberto Parli non sono ancora note e probabilmente resteranno un mistero, ma l'agente della Volpe ha voluto sottolineare che " è bene sapere con serenità che Marco è gay, dunque è oltremodo male indirizzata qualsiasi gelosia ostinatamente possessiva, che a ben vedere sarebbe in ogni caso mal riposta ".