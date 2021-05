"Girava nudo davanti a mia figlia": le accuse choc del marito di Adriana Volpe

La relazione tra Adriana Volpe e suo marito ha destato sospetti fin dallo scorso anno, quando si rincorrevano le voci di una separazione tra i due. Sia la conduttrice che Roberto Parli hanno smentito per un certo periodo di tempo, finché entrambi non hanno dovuto ammettere la fine del matrimonio. Nel corso del programma, e in varie occasioni successive, l'imprenditore sui social ha punzecchiato sua moglie ma non ci sono mai state accuse al livello di quanto dichiarato durante la notte con un post condiviso su Instagram, sparito però poche ore dopo. Immancabile la risposta di Adriana Volpe, che ha minacciato azioni verso il marito.

" Chi è questa persona??? Adesso basta!!! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta!! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Volpe/Parli in quanto ancora sposati!!! Nudo!!! Davanti a nostra figlia GISELE!!! ", ha scritto Roberto Parli nel suo profilo. Nello scatto si vede Adriana Volpe al mare in compagnia di un altro uomo. Cosciente della gravità delle sue parole, Roberto Parli ha quindi aggiunto: " Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!!! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! ". Quindi, l'imprenditore ha concluso: " Per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto!!! Ps. Vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro!!! Per mia figlia!!! ".

Ovviamente, la risposta di Adriana Volpe è arrivata: " Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme a nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede ". Da sottolineare che, nonostante la separazione, Adriana Volpe continua a definire Roberto Parli suo marito.

Per molti anni la coppia ha vissuto a Roma, città dove Parli e Volpe hanno cresciuto la loro figlia Gisele per i primi anni della sua vita. Gli impegni di lavoro hanno sempre portato l'imprenditore lontano dalla Capitale, in Svizzera, dove si trovano gli interessi economici della famiglia Parli. Questa distanza per molti ha minato il matrimonio e nemmeno l'avvicinamento di Adriana Volpe che, da quasi un anno, si è trasferita a Milano, è riuscito a ripianare le divergenze tra i due, che ora sembrano più profonde che mai.