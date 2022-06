Si spacca un bicchiere di vetro in testa e continua a cantare. La follia di Machine Gun Kelly

Attimi di panico tra i fan di Machine Gun Kelly durante il party che si è svolto al Catch Steakhouse di New York. L'artista aveva appena concluso il suo concerto al Madison Square Garden e stava festeggiando insieme a amici e fan, quando è salito su un tavolo, ha preso un bicchiere da champagne e se lo è frantumato in testa.

Il rapper, 32 anni, si trovava nel locale newyorkese insieme alla compagna, l'attrice Meghan Fox, e ad alcuni amici e fan per il consueto party post concerto. A un certo punto, però, Machine Gun Kelly è salito su un tavolo, ha preso il microfono e ha dato in escandescenza. " Fratello, non me ne frega un cazzo ", ha esclamato l'artista prima di spaccarsi il bicchiere di vetro in testa e procurarsi una vistosa ferita sopra all'occhio sinistro. Come se niente fosse successo, il rapper ha impugnato il microfono e ha iniziato a cantare una delle sue hit "My Ex's Best Friend" mentre il sangue gli scorreva sul viso.