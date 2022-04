La rivelazione choc di Megan Fox: "Io e il mio compagno beviamo il nostro sangue"

Negli Stati Uniti stanno facendo discutere le dichiarazioni rilasciate da Megan Fox sulla pratica, condivisa con il compagno, Machine Gun Kelly, di bere il sangue l'uno dell'altro. A gennaio l'attrice, 35 anni, aveva confessato di avere bevuto il sangue del cantante durante un rito e lui altrettanto. Una confessione che aveva lasciato inorriditi i fan e che oggi si è vista costretta a chiarire.

Dopo la fine del matrimonio con Brian Austin Green, uno dei celebri protagonisti di "Beverly Hills 90210", Megan Fox sta vivendo una seconda vita. L'attrice ha iniziato una travolgente storia d'amore con il cantante statunitense Machine Gun Kelly, conosciuto sul set del film "Midnight in the Switchgrass". Che i due avessero gusti "particolari" i fan lo hanno capito sin da subito. In diverse occasioni mondane Megan e il fidanzato sono apparsi legati l'uno all'altro da catene e collari e non hanno mai nascosto di essere estremamente possessivi l'uno verso l'altra.

Le ultime dichiarazioni rilasciate dall'attrice americana, però, stanno facendo molto discutere e riguardano la pratica condivisa dalla coppia di bere sangue. Megan Fox ha dovuto chiarire una frase scritta lo scorso 13 gennaio, quando attraverso Instagram ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Machine Gun Kelly e le nozze entro il 2022. " Mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto di sì... e poi ci siamo bevuti il ​​sangue l'uno dell'altro. 11.1.22" , ha scritto la Fox sui social, condividendo il video della proposta.

La confessione ha scatenato i fan che sono rimasti inorriditi dalle sue parole, tanto da costringerla a fare ulteriori chiarimenti sul quanto avviene tra le mura domestiche della coppia. " Credo che la gente sia stata fuorviata, le persone immaginano che beviamo il sangue dai calici come nel Trono di Spade. Si tratta solo di poche gocce ma, sì, in alcune occasioni beviamo il sangue esclusivamente per propositi rituali ", ha svelato Megan Fox nell'edizione britannica di Glamour, che le ha dedicato la copertina.