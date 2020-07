Il figlio dei Beckham si sposa: "Sarò il marito migliore"

Piccoli divi crescono. Sembra ieri che Victoria e David Beckham avevano annunciato al mondo la nascita di Brooklyn e ora il figlio maggiore della famiglia più glamour del mondo sta per sposarsi. Ad annunciarlo lui stesso sul suo profilo social: " Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto di sì. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno. Ti amo piccola" .

L’anima gemella in questo caso è Nicola Anne Peltz modella e fresca fidanzata di Brooklin. I due sono infatti insieme soltanto da 10 mesi ma si amano moltissimo e per questo, proprio come fece papà David con Victoria, anche lui ha chiesto la mano di Nicola. Al messaggio su Instagram la prossima sposa ha risposto in maniera molto romantica: “ Mi hai reso la ragazza più fortunata del mondo. Non vedo l'ora di passare il resto della mia vita al tuo fianco. il tuo amore è il dono più prezioso. Ti amo così tanto. Grazie mille Harper per questa foto ”.

Al contrario della precedente e tormentata relazione con Hana Cross, Nicola è molto amata dalla famiglia, nonostante la giovanetà età del piccolo Beckham. Brooklyn ha infatti appena compiuto 21 anni mentre la fidanzata è leggermente più grande e ne ha 25.

Nonostante la giovane età e il carattere riservato, Brooklyn prima di arrivare a Nicole ha collezionato parecchi flirt e tutti con ragazze bellissime. Il suo primo amore è stato l’attrice americana Chloe Grace Moretz da cui si è separato nel 2016 per poi rimettersi insieme l’anno successivo e rimanere con lei tra alti e bassi per cinque anni.

Dopo Chloe è stato paparazzato con la modella Lexi Wood per poi fidanzarsi ufficialmente con Hana Cross quella che può essere considerata, fino ad oggi ovviamente, la sua storia più importante. Anche con lei molti alti e bassi fino alla separazione definitiva, che secondo molti tabloid inglesi non è stata presa bene dalla modella. Ora però per Brooklyn c’è un nuovo futuro accanto a Nicola e un matrimonio da preparare. Siamo sicuri che la più felice sia proprio mamma Victoria che molto probabilmente disegnerà personalmente l’abito per la futura e bellissima sposa.