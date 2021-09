"Ha fatto sesso col suo fidanzato". Bomba al Grande fratello vip

Nella casa del Grande fratello vip Soleil Stasi e Francesca Cipriani si sono scambiate confidenze amorose. Eppure c'è chi è pronto a giurare che a legarle non sia l'amicizia ma le... corna. Soleil ha raccontato di avere una persona "importante" fuori ad attenderla, mentre Francesca ha ribadito tutto il suo amore per Alessandro, 30 anni imprenditore edile. Ma l'ultima indiscrezione lanciata da Dagospia è destinata a creare zizzania tra le due gieffine. " Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil, prima di entrare nella Casa del Gf Vip, si sarebbe trombata il suo fidanzato! Chi è costui? ", si legge sul portale di Roberto D'Agostino. Di dettagli piccanti non c'è traccia, quindi non rimane che puntare l'attenzione sull'identità dell'uomo. Sarà il nuovo fidanzato o una vecchia fiamma?

Dalle piste di MotoGP alla pista da ballo. Andrea Iannone si dà alla danza entrando ufficialmente nel cast di Ballando con le stelle. Milly Carlucci è riuscita a strappare un "sì, lo voglio" al campione di motociclismo momentaneamente fermo ai box per colpa di una squalifica. " Mi sento ancora un pilota - aveva detto pochi mesi fa a Skysport - non ho fatto nulla al di fuori di questo e non ho accettato nessun'altra proposta tra quelle che ho ricevuto. Accetto solo di stare qui dentro (i box, ndr) ". Eppure Alfonso Signorini lo ha corteggiato per farlo entrare nella casa del Grande fratello vip e la Carlucci per portarlo a Ballando. La proposta di Milly e di Rai Uno deve essere stata, però, così allettate da spingerlo a buttarsi in un fuoripista inatteso. " Ha vinto l'anno scorso e quest'anno si vuole ripetere… Sono nella merda! ", ha commentato Iannone, presentandosi sui social network al fianco della sua insegnante Lucrezia Lando. Riuscirà a tenere il pas(s)o doble?